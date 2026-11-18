Près d’un demi-siècle après son départ, Voyager 1 vient de repousser une nouvelle frontière de l’aventure spatiale. Le 18 novembre 2026, la sonde de la NASA a atteint une distance d’un jour-lumière de la Terre. Aucun objet fabriqué par l’être humain n’avait encore parcouru une telle distance. Une étape symbolique qui illustre autant la longévité de cette mission que l’immensité de l’espace.

Un délai de communication désormais vertigineux

Un jour-lumière ne désigne pas une durée de voyage, mais la distance parcourue par la lumière en 24 heures. Pour Voyager 1, cela représente environ 25,9 milliards de kilomètres. Les ondes radio utilisées pour communiquer avec la sonde se déplaçant à la même vitesse, un message envoyé depuis la Terre met désormais une journée entière à l’atteindre. Il faut ensuite attendre 24 heures supplémentaires pour recevoir sa réponse.

Le franchissement du seuil était estimé à 5 h 16, heure de la côte Est américaine. La confirmation précise nécessite toutefois de patienter jusqu’à la réception des données transmises par l’engin. Kareem Badaruddin, responsable de la mission Voyager, résume la portée de cet événement : « Cela ne s’est jamais produit auparavant, et cela pourrait ne jamais se reproduire. C’est un événement véritablement extraordinaire. »

Une sonde lancée en 1977 toujours en activité

Partie le 5 septembre 1977, seize jours après sa jumelle Voyager 2, Voyager 1 a depuis dépassé tous les engins spatiaux envoyés par l’humanité en matière de distance parcourue. La sonde a notamment quitté l’héliosphère en 2012 avant de pénétrer dans le milieu interstellaire. Malgré plusieurs défaillances techniques et des économies d’énergie qui ont imposé l’arrêt de certains instruments, Voyager 1 continue de transmettre des informations scientifiques.

La sonde poursuit actuellement sa trajectoire en direction de Gliese 445, une étoile située à environ 17 années-lumière. Son passage à proximité, à quelque 1,7 année-lumière, est prévu dans près de 40 000 ans !