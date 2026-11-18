Les derniers pilotes graphiques de Nvidia provoquent une activité anormalement élevée sur les SSD, même lorsque le PC est au repos. Plusieurs utilisateurs rapportent des écritures répétées de plusieurs gigaoctets par heure, avec un cas particulièrement important atteignant 30 Go par heure. Le problème concerne notamment les pilotes GeForce 621.14 et 621.24 sous Windows 10 et Windows 11.

Jusqu’à 30 Go écrits par heure sur certains PC

Le responsable est le processus NVDisplay.Container.exe, associé au service Nvidia Display Container LS. Celui-ci réécrit en permanence un fichier de journalisation nommé nvlog.nvlgstg, situé dans le répertoire C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

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ct. Au lieu d’ajouter simplement les nouvelles informations à la suite du fichier, le processus le réécrit intégralement à intervalles réguliers, provoquant ainsi un volume d’écritures totalement disproportionné

Les premiers signalements détaillés sont apparus sur les forums de Nvidia après la publication du pilote 621.14 le 4 novembre. Un utilisateur a mesuré environ 515 Mo d’écritures en seulement cinq minutes, alors que son ordinateur ne faisait rien. Avec le précédent pilote 621.01, le même test ne dépassait pas 2 Mo.

Un autre utilisateur a relevé plus de 3 Go en dix minutes. Le cas le plus impressionnant concerne le pilote 621.24 publié le 12 novembre : un joueur affirme avoir observé environ 30 Go d’écritures par heure, avec des pics supplémentaires lorsqu’il passe d’une application à une autre avec Alt+Tab.

Le problème avec ce bug des pilotes graphiques de Nvidia est que le SSD des PC est beaucoup sollicité avec des écritures excessives. Par conséquent, le SSD s’use beaucoup plus vite. Il se trouve qu’un bug similaire a eu lieu ce mois-ci avec les pilotes graphiques d’AMD. L’entreprise a depuis corrigé le tir.

Comment vérifier si votre PC est concerné ?

Vous pouvez contrôler vous-mêmes l’activité de votre SSD avec le Moniteur de ressources de Windows :

Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez resmon et validez. Cliquez sur l’onglet « Disque ». Repérez le processus NVDisplay.Container.exe dans la liste des programmes actifs. Vérifiez s’il écrit continuellement dans le fichier nvlog.nvlgstg.

Certains utilisateurs ont réussi à réduire temporairement les écritures en arrêtant le service NVIDIA Display Container LS, en supprimant le fichier concerné puis en redémarrant le service. D’autres indiquent qu’un retour au pilote 621.01 règle le problème. Attention toutefois : désactiver durablement le service empêche notamment le panneau de configuration Nvidia et l’application Nvidia App de fonctionner correctement

Nvidia n’a pas encore officiellement reconnu ce problème. Les notes de publication du pilote 621.24 ne mentionnent aucune anomalie concernant les écritures sur les SSD. Le constructeur devra donc encore confirmer l’origine du dysfonctionnement et proposer un correctif. En attendant, il est préférable de vérifier son propre PC avant d’envisager une réinstallation ou un retour à une ancienne version du pilote.