Google poursuit l’évolution de sa gamme d’intelligence artificielle avec Gemini 4 Neon, son nouveau modèle destiné aux tâches complexes, au développement logiciel et à l’analyse de données. Il promet des performances proches de Gemini 4 Carbon, mais avec une exécution jusqu’à trois fois plus rapide et un coût inférieur.

Gemini 4 Neon vient compléter une gamme qui compte désormais plusieurs modèles aux usages distincts. Il se positionne entre Gemini 4 Hydrogen, destiné aux tâches quotidiennes rapides, et Gemini 4 Carbon, conçu pour les travaux de raisonnement les plus exigeants. Google cherche ainsi à proposer un compromis entre la puissance, la vitesse et le coût, notamment pour les utilisateurs qui multiplient les requêtes complexes.

Un modèle IA taillé pour le développement et les tâches complexes

Gemini 4 Neon se distingue par ses capacités de raisonnement et son aptitude à gérer des tâches comprenant plusieurs étapes. Google le destine notamment à la programmation, au débogage de projets entiers, à l’analyse financière et aux travaux de recherche. Il peut également manipuler des documents volumineux et croiser différentes sources d’informations.

Ses principales caractéristiques sont :

Fenêtre de contexte d’un million de tokens : traite de grandes quantités d’informations dans une même conversation.

traite de grandes quantités d’informations dans une même conversation. Entrées multimodales : texte, images, vidéos et audio.

texte, images, vidéos et audio. Quatre niveaux de raisonnement : low, medium, high et xhigh afin d’adapter la profondeur d’analyse aux besoins.

low, medium, high et xhigh afin d’adapter la profondeur d’analyse aux besoins. Agents autonomes : capacité à exécuter des tâches longues, utiliser des outils et coordonner plusieurs agents dans Google Antigravity.

Google annonce également de solides benchmarks dans le développement logiciel, avec notamment un score de 65,2 % sur Terminal-Bench 4.1 et de 39 % sur SWE-Sweep dans son environnement Antigravity.

Gemini 4 Neon déjà troisième du classement Artificial Analysis

Les premiers tests indépendants sont également intéressants. Artificial Analysis attribue à Gemini 4 Neon un score de 61 sur son Intelligence Index avec le niveau de raisonnement Xhigh. Le modèle se classe troisième au classement général, derrière GPT-6.2 Astra et Claude Fable 5.2. Il devance notamment Gemini 4 Carbon d’un point selon les configurations comparées.

L’organisme a également mesuré le coût et le temps nécessaires pour accomplir ses tâches de référence. Gemini 4 Neon affiche un coût moyen de 6,44 dollars par tâche, contre 7,76 dollars pour Carbon à son tarif standard. Il termine ces mêmes tâches en environ 21 minutes, contre 36 minutes pour son grand frère. Ces résultats correspondent respectivement à une réduction d’environ 17 % du coût et de 40 % du temps.

La promesse de Google d’une vitesse jusqu’à trois fois supérieure et d’un coût ramené à 60 % de celui de Carbon provient donc de premières évaluations communiquées par Google. Les mesures indépendantes d’Artificial Analysis confirment une amélioration plus modérée, mais dans les mêmes directions.

Prix et disponibilité de Gemini 4 Neon

Gemini 4 Neon est déjà en cours de déploiement sur plusieurs services de Google. Les utilisateurs disposant d’un abonnement Google AI Pro ou Ultra peuvent le sélectionner dans l’application Gemini et dans Google Antigravity. Les entreprises peuvent également y accéder via Gemini pour les professionnels, tandis que les développeurs disposent de son API dans Google AI Studio.

Pour les développeurs, les tarifs sont fixés à 3 dollars par million de tokens en entrée, 15 dollars par million de tokens en sortie et 0,15 dollar par million de tokens d’entrée mis en cache, soit une réduction de 95 %.

À titre de comparaison, Carbon coûte actuellement 2 dollars en entrée et 10 dollars en sortie grâce à une promotion valable jusqu’au 30 novembre. Son tarif normal passera ensuite à 4 et 20 dollars respectivement, ce qui rendra Neon 25 % moins cher à l’utilisation par jeton.

Dans l’application Gemini, Neon prend également la place d’Argon dans le sélecteur de modèles, où il devient le choix destiné aux analyses approfondies. Hydrogen reste consacré aux demandes quotidiennes, tandis que Carbon conserve les tâches de programmation et les travaux les plus complexes.