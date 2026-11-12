Gemini 4 Hydrogen : Google lance sa nouvelle IA rapide et efficace

Google vient de dévoiler Gemini 4 Hydrogen, un nouveau modèle d’intelligence artificielle conçu pour accélérer les tâches quotidiennes et les usages avancés. Il arrive dans l’application Gemini, l’API et le moteur de recherche de Google avec une promesse importante : rendre les capacités de Gemini 4 accessibles au plus grand nombre.

Hydrogen complète la gamme Gemini 4, déjà composée de deux modèles, Argon et Carbon. Là où ces derniers privilégient le raisonnement approfondi et les tâches complexes, Hydrogen mise sur la rapidité d’exécution et l’efficacité. Il reprend ainsi le positionnement historiquement occupé par les modèles Flash, sans conserver cette appellation dans la nouvelle génération.

Gemini 4 Hydrogen mise sur la vitesse et les agents IA

Google destine particulièrement son nouveau modèle au développement logiciel, à la recherche approfondie et aux flux de travail agentiques. Ces derniers permettent à une IA de décomposer une tâche en plusieurs étapes, d’utiliser des outils externes et d’exécuter différentes actions sans solliciter constamment l’utilisateur.

Gemini 4 Hydrogen dispose d’une fenêtre contextuelle d’un million de tokens. Le modèle prend en charge les prompts à l’écrit, les images, l’audio, les vidéos et les documents PDF. Google annonce également quatre niveaux de raisonnement : Low, Medium, High et Xhigh. L’utilisateur peut ainsi adapter les ressources consacrées à une tâche selon sa complexité.

Les benchmarks communiqués par Google sont ambitieux. L’entreprise affirme que Gemini 4 Hydrogen termine certaines tâches 2,5 fois plus rapidement que Gemini 3.8 Flash, tout en obtenant 57 % sur Terminal-Bench 4.1, contre 18,2 % pour son prédécesseur. Google annonce également une réduction de plus de cinq fois des affirmations inventées par le modèle. En outre, les benchmarks montrent que Gemini 4 Hydrogen s’en sort toujours mieux que GPT-6.1 Terra d’OpenAI et se veut presque toujours devenant Claude Sonnet 5.5 d’Anthropic.

Artificial Analysis lui attribue également un score de 51 sur son Intelligence Index dans sa configuration High. Cet indice indépendant repose sur neuf évaluations couvrant notamment le développement logiciel, les connaissances et les capacités agentiques. Le résultat place Gemini 4 Hydrogen au-dessus de la médiane des modèles comparables en matière de prix, établie à 41 points.

Le moteur de recherche de Google profite aussi de Gemini 4 Hydrogen

L’autre nouveauté importante concerne le moteur de recherche de Google. Gemini 4 Hydrogen doit améliorer la compréhension des requêtes, notamment lorsque les utilisateurs formulent des demandes longues, comportant plusieurs questions ou des fautes de frappe. Google promet également des réponses plus visuelles et une sélection de liens pertinents plus large.

Pour cela, l’entreprise améliore notamment sa technique de « query fan-out » qui consiste à décomposer une recherche en plusieurs requêtes complémentaires afin d’explorer différentes pistes. L’objectif est de proposer des réponses plus pertinentes et de faire remonter des pages qui seraient autrement passées inaperçues. Gemini 4 Hydrogen est déployé dans le Mode IA de Google à l’échelle mondiale.

Dans l’application Gemini, les abonnés peuvent sélectionner directement Hydrogen dans le menu des modèles. Les utilisateurs gratuits y auront également accès grâce à la sélection automatique lorsque Google estime que ce modèle convient à leur demande. Les développeurs peuvent quant à eux l’utiliser dans Google AI Studio et via l’API de Gemini. Il est aussi proposé aux entreprises et aux abonnés Google AI Pro et Ultra dans Google Antigravity

Côté développeurs, Google annonce un tarif de 1,50 dollar par million de tokens en entrée et de 7,50 dollars par million de tokens en sortie. Ce positionnement tarifaire doit permettre d’utiliser Gemini 4 Hydrogen sur des volumes importants sans supporter le coût des modèles les plus puissants de la gamme.