TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Gemini 4 Hydrogen : Google lance sa nouvelle IA rapide et efficace
Internet

Gemini 4 Hydrogen : Google lance sa nouvelle IA rapide et efficace

4 min.
12 Nov. 2026 • 20:00
0

Google vient de dévoiler Gemini 4 Hydrogen, un nouveau modèle d’intelligence artificielle conçu pour accélérer les tâches quotidiennes et les usages avancés. Il arrive dans l’application Gemini, l’API et le moteur de recherche de Google avec une promesse importante : rendre les capacités de Gemini 4 accessibles au plus grand nombre.

Google Gemini Logo

Hydrogen complète la gamme Gemini 4, déjà composée de deux modèles, Argon et Carbon. Là où ces derniers privilégient le raisonnement approfondi et les tâches complexes, Hydrogen mise sur la rapidité d’exécution et l’efficacité. Il reprend ainsi le positionnement historiquement occupé par les modèles Flash, sans conserver cette appellation dans la nouvelle génération.

Gemini 4 Hydrogen mise sur la vitesse et les agents IA

Google destine particulièrement son nouveau modèle au développement logiciel, à la recherche approfondie et aux flux de travail agentiques. Ces derniers permettent à une IA de décomposer une tâche en plusieurs étapes, d’utiliser des outils externes et d’exécuter différentes actions sans solliciter constamment l’utilisateur.

Gemini 4 Hydrogen dispose d’une fenêtre contextuelle d’un million de tokens. Le modèle prend en charge les prompts à l’écrit, les images, l’audio, les vidéos et les documents PDF. Google annonce également quatre niveaux de raisonnement : Low, Medium, High et Xhigh. L’utilisateur peut ainsi adapter les ressources consacrées à une tâche selon sa complexité.

Les benchmarks communiqués par Google sont ambitieux. L’entreprise affirme que Gemini 4 Hydrogen termine certaines tâches 2,5 fois plus rapidement que Gemini 3.8 Flash, tout en obtenant 57 % sur Terminal-Bench 4.1, contre 18,2 % pour son prédécesseur. Google annonce également une réduction de plus de cinq fois des affirmations inventées par le modèle. En outre, les benchmarks montrent que Gemini 4 Hydrogen s’en sort toujours mieux que GPT-6.1 Terra d’OpenAI et se veut presque toujours devenant Claude Sonnet 5.5 d’Anthropic.

Gemini 4 Hydrogen Benchmarks

Artificial Analysis lui attribue également un score de 51 sur son Intelligence Index dans sa configuration High. Cet indice indépendant repose sur neuf évaluations couvrant notamment le développement logiciel, les connaissances et les capacités agentiques. Le résultat place Gemini 4 Hydrogen au-dessus de la médiane des modèles comparables en matière de prix, établie à 41 points.

Le moteur de recherche de Google profite aussi de Gemini 4 Hydrogen

L’autre nouveauté importante concerne le moteur de recherche de Google. Gemini 4 Hydrogen doit améliorer la compréhension des requêtes, notamment lorsque les utilisateurs formulent des demandes longues, comportant plusieurs questions ou des fautes de frappe. Google promet également des réponses plus visuelles et une sélection de liens pertinents plus large.

Gemini 3.8 Flash vs Gemini 4 Hydrogen

Pour cela, l’entreprise améliore notamment sa technique de « query fan-out » qui consiste à décomposer une recherche en plusieurs requêtes complémentaires afin d’explorer différentes pistes. L’objectif est de proposer des réponses plus pertinentes et de faire remonter des pages qui seraient autrement passées inaperçues. Gemini 4 Hydrogen est déployé dans le Mode IA de Google à l’échelle mondiale.

Dans l’application Gemini, les abonnés peuvent sélectionner directement Hydrogen dans le menu des modèles. Les utilisateurs gratuits y auront également accès grâce à la sélection automatique lorsque Google estime que ce modèle convient à leur demande. Les développeurs peuvent quant à eux l’utiliser dans Google AI Studio et via l’API de Gemini. Il est aussi proposé aux entreprises et aux abonnés Google AI Pro et Ultra dans Google Antigravity

Côté développeurs, Google annonce un tarif de 1,50 dollar par million de tokens en entrée et de 7,50 dollars par million de tokens en sortie. Ce positionnement tarifaire doit permettre d’utiliser Gemini 4 Hydrogen sur des volumes importants sans supporter le coût des modèles les plus puissants de la gamme.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gemini 3 Flash Internet

Gemini 3 Flash : Google lance son IA rapide et efficace

Google Gemini Logo Internet

Gemini 3.8 Flash est disponible : Google lance déjà sa nouvelle IA

Google Gemini Logo Internet

Gemini 3.7 Flash : Google lance sa nouvelle IA trois semaines après la précédente

Gemini 3 Logo Internet

Gemini 3 est disponible : Google lance son IA qui bat tous les benchmarks

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Disney Plus Logo

🔥 Disney+ baisse le prix de ses abonnements avec une promo

12 Nov. 2026 • 18:58
3 Promos

Juste avant le début du Black Friday, Disney+ a décidé de lancer une promotion pour baisser le prix de ses abonnements. La bonne nouvelle est que cela...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 novembre

12 Nov. 2026 • 16:55
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste...

Acer Predator Atlas 8

RAMaggedon : la console Acer Predator Atlas 8 augmente brutalement de tarif aux US juste après son lancement

12 Nov. 2026 • 16:44
0 Matériel

La course à la puissance a un prix, et les joueurs qui lorgnaient sur la nouvelle console portable d’Acer viennent d’en avoir une...

Meta Quest 3 design officiel

Disney+ débarque en 3D sur Meta Quest avec plus de 60 films et des décors immersifs

12 Nov. 2026 • 15:30
0 Geekeries

Les films 3D relief arrivent sur Meta Quest !. Depuis le 10 novembre, Disney+ propose une sélection de plus de 60 films en relief 3D sur les casques Meta...

Jensen Huang

Jensen Huang, PDG de Nvidia, démissionne après les polémiques

12 Nov. 2026 • 15:15
0 Business

Nvidia annonce que Jensen Huang, le cofondateur, patron et président de l’entreprise, démissionne avec effet immédiat. Il quitte également son...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’app Apple Sports ajoute l’UFC et encore plus de football

L’app Apple Sports ajoute l’UFC et encore plus de football

12 Nov. 2026 • 18:01

image de l'article Donald Trump demande publiquement à ce que Tim Cook remplace Jensen Huang à la tête de Nvidia

Donald Trump demande publiquement à ce que Tim Cook remplace Jensen Huang à la tête de Nvidia

12 Nov. 2026 • 17:30

image de l'article Tests Apple HomeView : des avis positifs, mais Siri AI est perfectible

Tests Apple HomeView : des avis positifs, mais Siri AI est perfectible

12 Nov. 2026 • 17:05

image de l'article Apple pourrait écouler près de 16 millions d’iPhone Duo sur un an… et Foxconn en profite

Apple pourrait écouler près de 16 millions d’iPhone Duo sur un an… et Foxconn en profite

12 Nov. 2026 • 16:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site