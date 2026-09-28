Claude Sonnet 5.5 est disponible : l’IA est plus rapide et moins coûteuse à l’usage

Anthropic lance Claude Sonnet 5.5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle intermédiaire conçu pour les tâches quotidiennes, le développement et la création de documents. Le modèle conserve les prix de Claude Sonnet 5 tout en générant ses réponses plus de 30 % plus rapidement et en réduisant jusqu’à 30 % le coût de certaines tâches.

Un net gain en vitesse et en programmation

Claude Sonnet 5.5 succède à Sonnet 5, lancé en juin, et vient compléter Opus 5,5, le modèle IA haut de gamme d’Anthropic disponible depuis peu. La société le destine notamment au débogage, à la création de présentations et de feuilles de calcul, ainsi qu’aux tâches qui nécessitent plusieurs étapes sans demander le niveau de raisonnement associé à Opus.

Les premiers benchmarks publiés par Anthropic montrent un bond important en programmation. Claude Sonnet 5.5 atteint 70,6 % sur Terminal-Bench 4.0, contre 10,3 % pour Sonnet 5, tandis qu’il obtient 55,5 % sur CursorBench 4.0, contre 34,1 % pour son prédécesseur. Sur FrontierCode, il atteint 46,2 % au niveau d’effort Max et 52,1 % avec Xhigh, contre 42,4 % pour Sonnet 5.

Anthropic souligne surtout le rapport entre les performances et le coût. Sur plusieurs évaluations, Claude Sonnet 5.5 dépasse le meilleur résultat obtenu par Sonnet 5 avec un niveau d’effort faible ou moyen pour environ un dixième du coût par tâche. Sur FrontierCode, son niveau d’effort élevé obtient un score supérieur de 10 points à celui de Sonnet 5 dans les mêmes conditions, tout en coûtant environ 15 fois moins par tâche.

Le modèle conserve les prix de Sonnet 5 : 2 dollars par million de tokens en entrée, 10 dollars par million en sortie et 0,20 dollar par million de tokens pour les lectures du cache. Anthropic explique cette baisse du coût réel par une consommation de tokens plus faible : l’entreprise estime que Sonnet 5.5 coûte jusqu’à 30 % moins cher par tâche que son prédécesseur.

Claude Sonnet 5.5 renforce aussi ses garde-fous

Anthropic renforce parallèlement les protections de Claude Sonnet 5.5 dans le domaine de la cybersécurité. Ses capacités dans ce secteur se rapprochent de celles d’Opus 5 selon l’entreprise, ce qui conduit Anthropic à appliquer pour la première fois à un modèle Sonnet des garde-fous et des mécanismes de repli similaires à ceux utilisés sur ses modèles les plus puissants.

Le modèle IA améliore aussi ses performances dans le travail de connaissance et l’utilisation d’un ordinateur. Anthropic lui attribue notamment un score de 80,1 % sur OSWorld 2.1, contre 57 % pour Sonnet 5, et un score de 64,5 % sur Humanity’s Last Exam avec outils, contre 54,9 % pour son prédécesseur. Sur GDPval-AA, qui évalue des tâches professionnelles dans 44 métiers et neuf secteurs, Sonnet 5.5 atteint presque le niveau d’Opus 5.5.

Claude Sonnet 5.5 est disponible dès maintenant sur les différentes plateformes d’Anthropic ainsi que sur Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure. Anthropic prépare également Claude Haiku 5.5, son modèle destiné aux usages à gros volume et sensibles au coût, pour les prochaines semaines.