Culture Geek : comment GTA III a imposé les règles du monde ouvert moderne

Le 22 octobre 2001, Grand Theft Auto III arrive sur PlayStation 2 en Amérique du Nord. Quatre jours plus tard, il est commercialisé en Europe. Le jeu de DMA Design ne crée ni la liberté d’exploration, ni la ville virtuelle, ni même le monde ouvert en trois dimensions. Il réussit cependant à réunir ces idées dans une forme immédiatement compréhensible : un personnage à hauteur de rue, des véhicules que l’on peut voler, des missions que l’on peut différer et une métropole qui continue de fonctionner lorsque le joueur décide de ne pas suivre le scénario. En quelques mois, Liberty City devient moins un décor qu’un modèle de conception que l’industrie entière va étudier.

Vingt-cinq ans plus tard, cette influence peut sembler évidente tant les jeux d’action modernes ont repris sa grammaire. Elle ne l’était pas en 2001. GTA III est développé par un studio écossais encore appelé DMA Design, dans une période où la 3D impose des coûts et des problèmes techniques nouveaux. Son succès transforme Rockstar en acteur majeur, installe le « bac à sable » urbain au centre du jeu vidéo grand public et déclenche aussi une controverse durable sur la violence interactive. Pour comprendre ce tournant, il faut séparer ce que GTA III a réellement inventé de ce qu’il a assemblé, popularisé et rendu reproductible.

Avant Liberty City, le monde ouvert avait déjà une histoire

Présenter GTA III comme le premier jeu en monde ouvert efface deux décennies d’expérimentations. Elite permet dès 1984 de voyager librement entre des systèmes stellaires. Mercenary propose en 1985 un espace tridimensionnel à parcourir selon ses propres priorités. Ultima, The Legend of Zelda, Hunter ou Midwinter explorent chacun à leur manière la circulation dans un territoire non linéaire. À la fin des années 1990, Driver met en scène des poursuites automobiles dans des villes en 3D, tandis que Shenmue construit un quartier dense, rythmé par une horloge et des habitants occupés à leurs routines.

DMA Design possède sa propre expérience. Grand Theft Auto, sorti en 1997, et GTA 2, en 1999, montrent déjà la ville depuis le ciel. Le joueur vole des voitures, travaille pour plusieurs organisations criminelles, déclenche des poursuites policières et peut délaisser les objectifs pour provoquer des accidents en chaîne. Body Harvest, développé par le même studio pour Nintendo 64, associe en 1998 environnements en 3D, déplacements à pied et nombreux véhicules. Les ingrédients existent donc avant 2001 ; ils sont simplement dispersés entre plusieurs jeux et limités par leurs interfaces ou leur technologie.

La rupture de GTA III vient de leur intégration. La caméra placée derrière le personnage donne une échelle humaine à la rue, sans abandonner la conduite. Sortir d’une voiture, traverser un trottoir, voler un autre véhicule puis accepter une mission se fait dans le même espace. Cette continuité transforme des systèmes séparés en possibilités combinables. Le monde ouvert moderne naît moins d’une invention isolée que d’une interface suffisamment lisible pour que le public comprenne immédiatement qu’il peut essayer presque n’importe quoi.

DMA Design transforme un prototype en ville jouable

Le projet commence à Édimbourg à la fin des années 1990. Une petite équipe issue notamment de Body Harvest et Space Station Silicon Valley cherche à transposer GTA dans un environnement entièrement tridimensionnel. Des travaux préliminaires sont réalisés autour de la Dreamcast, mais la perspective commerciale de la console de Sega se dégrade. Le développement se recentre sur la PlayStation 2, soutenu par un accord d’exclusivité temporaire avec Sony. L’équipe doit en même temps apprendre un nouveau matériel et travailler avec RenderWare, le moteur de Criterion qui deviendra ensuite très répandu dans l’industrie.

La machine de Sony dispose de 32 Mo de mémoire principale. Liberty City contient davantage de géométrie, de textures, de sons et de véhicules qu’elle ne peut en conserver simultanément. La solution consiste à charger les données depuis le DVD en fonction de la position et de la direction du joueur. Les bâtiments lointains utilisent des modèles simplifiés ; les objets plus détaillés entrent en mémoire lorsqu’ils deviennent nécessaires. La forme des rues aide aussi : virages, relief et immeubles empêchent souvent de voir trop loin, ce qui donne au système le temps de préparer la zone suivante.

Cette technique de diffusion progressive, ou streaming, n’est pas invisible. Des textures tardent parfois à apparaître et un véhicule rapide peut mettre le lecteur optique sous pression. Elle permet néanmoins de donner l’impression d’une grande ville continue plutôt que d’une succession de niveaux. Les trois secteurs de Liberty City se débloquent au fil de l’histoire, mais chacun autorise ensuite une circulation largement libre. Le matériel n’affiche pas toute la ville : il entretient l’illusion en renouvelant constamment ce qui entoure le joueur.

Le studio demeure DMA Design lors de la sortie ; il ne prendra le nom Rockstar North qu’en 2002. Cette précision évite de réécrire le projet comme le produit parfaitement planifié d’une multinationale déjà installée. Rockstar Games fournit l’édition, l’identité et l’ambition commerciale, tandis que l’équipe écossaise résout une longue série de problèmes concrets. Les témoignages ultérieurs décrivent un jeu instable pendant une grande partie de sa fabrication, au point que son évidence finale masque la fragilité de son assemblage.

Une ville conçue comme un ensemble de systèmes

GTA III raconte la fuite d’un criminel trahi lors d’un braquage. Le protagoniste, identifié plus tard sous le nom de Claude, ne parle pas. Ce silence réduit sa personnalité mais laisse la place à une distribution très vocale de mafieux, policiers corrompus et entrepreneurs caricaturaux. Les missions utilisent ce récit pour faire découvrir les quartiers et les outils : conduite, armes, poursuites, livraisons, assassinats ou protection d’un véhicule.

La campagne reste structurée. Certaines missions sont obligatoires, d’autres peuvent devenir indisponibles lorsque les alliances changent, et l’accès aux îles est verrouillé au début. La liberté n’est donc pas absolue. Elle tient à la possibilité de quitter le chemin prévu entre deux objectifs et aux interactions entre plusieurs règles simples. La police réagit aux infractions selon un niveau de recherche ; les véhicules ont des comportements différents ; les piétons, gangs et services d’urgence répondent aux événements ; les taxis, ambulances et voitures de police débloquent des activités spécifiques.

Ces systèmes produisent des séquences que les auteurs n’ont pas écrites. Une collision attire une patrouille, un échange de tirs bloque la circulation, un conducteur abandonne sa voiture et le joueur utilise le chaos pour s’échapper. L’intelligence artificielle est rudimentaire et les réactions tournent vite à l’absurde, mais cette prévisibilité imparfaite rend la ville manipulable. Liberty City n’est pas une simulation réaliste de New York : c’est une machine à créer des incidents.

La radio complète cette cohérence. Neuf stations mêlent morceaux sous licence, musique originale, émissions parlées et publicités fictives. Elles donnent une identité aux trajets tout en faisant entendre la satire sociale hors des cinématiques. Changer de voiture signifie parfois changer de station et donc de ton. Ce choix paraît aujourd’hui banal dans GTA, mais il relie en 2001 la culture populaire, la narration et une action que le joueur contrôle.

Le 11-Septembre a modifié le jeu, pas reconstruit Liberty City

Parce que Liberty City évoque New York et que le lancement suit de six semaines les attentats du 11 septembre 2001, GTA III a accumulé les légendes. Une version fréquemment répétée prétend que Rockstar aurait supprimé une île entière, effacé les tours du World Trade Center et empêché l’avion Dodo de voler. Les réponses publiées par Rockstar pour le dixième anniversaire décrivent une intervention beaucoup plus limitée.

Selon l’éditeur, environ 1 % du contenu a changé. Une mission faisant référence à des terroristes a été retirée ; des répliques de piétons, des éléments de radio, des détails de véhicules et la couleur des voitures de police ont été ajustés. La jaquette américaine a également été remplacée par la composition en cases qui deviendra une signature visuelle de la série. Les modifications ont été effectuées dans un délai d’environ quarante et un jours. Elles comptent dans l’histoire du jeu, mais ne correspondent pas à une reconstruction complète.

La « ville fantôme » visible au début n’est pas une quatrième île supprimée : c’est un petit décor construit pour la cinématique du braquage. Quant au Dodo, ses ailes raccourcies et sa physique difficile ne résultent pas d’une censure liée aux attentats ; Rockstar précise qu’il n’était pas destiné à offrir un véritable système de vol. Le personnage abandonné de Darkel et ses missions ont, eux aussi, été retirés plusieurs mois auparavant pour des raisons de ton et de qualité. L’incertitude de l’époque et les fragments laissés dans les fichiers ont nourri un récit plus spectaculaire que les faits.

Un succès qui dépasse les prévisions de Rockstar

Le test publié par GameSpot le 24 octobre 2001 insiste sur la possibilité de se détourner des missions et sur la qualité globale du jeu. Cette réception est représentative : la presse salue la liberté, la mise en scène, la musique et l’ampleur de la ville, tout en relevant une visée imprécise, une caméra parfois gênante et des combats à pied moins maîtrisés que la conduite. Le succès ne repose donc pas sur une finition parfaite, mais sur un ensemble dont les défauts paraissent secondaires face aux possibilités offertes.

Le bouche-à-oreille transforme rapidement le lancement en phénomène. Dans son rapport annuel déposé en 2002, Take-Two affirme que GTA III a été le jeu le plus vendu aux États-Unis pendant son exercice, en unités comme en chiffre d’affaires selon NPDFunworld, et évalue alors ses ventes mondiales à environ huit millions d’exemplaires. Le chiffre est une déclaration de l’éditeur à une date précise, pas le total définitif souvent cité des années plus tard. Il suffit néanmoins à montrer l’échelle du basculement.

Le jeu arrive sur Windows en mai 2002, puis sur Xbox en 2003. Surtout, son architecture accélère la production de Vice City, publié dès octobre 2002. La ville change, les couleurs et la musique basculent vers les années 1980, mais la structure est reconnaissable. San Andreas l’élargira en 2004. La série ne se contente plus de suivre les tendances : elle fixe le rythme et les attentes d’une partie du marché.

Cette trajectoire éclaire aussi le contraste avec la situation actuelle. Le développement d’un GTA s’étend désormais sur de nombreuses années, alors que la base technique de GTA III permettait d’enchaîner rapidement les épisodes. L’ampleur des productions, la fidélité visuelle attendue et les services en ligne ont changé l’économie de la franchise. L’intérêt permanent pour l’Amérique de GTA ou pour les annonces autour de ses suites remonte à la manière dont Liberty City a rendu un territoire fictif aussi important que le personnage principal.

La violence, la misogynie et les limites du bac à sable

GTA III place le joueur dans la peau d’un criminel, récompense le vol de voitures et autorise des violences sans rapport avec les missions. Aux États-Unis, l’ESRB le classe « M » pour les 17 ans et plus. En Australie, la commission de révision refuse sa classification le 11 décembre 2001, ce qui interdit sa vente légale ; une version modifiée reviendra ensuite sur le marché. Le jeu devient un objet régulier des débats sur l’accès des mineurs aux contenus violents.

En 2003, les familles de deux victimes d’une fusillade dans le Tennessee engagent une procédure contre Take-Two, Rockstar, Sony et le distributeur Walmart. Elles affirment que deux adolescents ont reproduit des gestes appris dans GTA III. Les entreprises contestent ce lien causal et invoquent notamment la protection de l’expression par le premier amendement. L’affaire illustre la manière dont une œuvre populaire peut devenir un accusé commode, sans établir scientifiquement qu’elle a provoqué le passage à l’acte.

La critique ne se réduit toutefois pas aux paniques morales. Le monde de GTA III traite presque tous ses personnages comme des caricatures, mais les femmes y sont particulièrement souvent cantonnées au rôle de victimes, de travailleuses du sexe, de traîtresses ou de récompenses narratives. La satire revendiquée n’annule pas ce choix. Le joueur peut récupérer de la santé auprès de prostituées puis les agresser, mécanique devenue emblématique des accusations de misogynie visant la série.

Le bac à sable lui-même possède des frontières idéologiques. Il autorise beaucoup de déplacements et d’actes, mais presque aucune existence autre que criminelle. On peut conduire un taxi ou une ambulance, jamais habiter réellement la ville, développer une relation durable ou influer sur ses institutions. La liberté est celle d’un terrain de jeu conçu autour de la transgression. C’est une formule extrêmement efficace, pas une simulation neutre de la vie urbaine.

Le modèle GTA devient la grammaire dominante de l’action

Après 2001, « faire un GTA » devient un raccourci de production et de marketing. True Crime, The Getaway, Saints Row, Mafia, Crackdown et de nombreux jeux sous licence reprennent des combinaisons de ville ouverte, conduite, combat et missions cinématographiques. Certains ne sont que des imitateurs ; d’autres déplacent la formule vers la comédie, le super-héros ou le drame historique. Même des séries éloignées du crime adoptent les cartes parsemées d’activités, la progression territoriale et l’alternance entre récit guidé et exploration libre.

Cette influence a aussi un coût. Remplir une carte devient parfois un objectif quantitatif, au risque de remplacer le dessin d’un niveau par une liste de marqueurs. GTA III reste relativement compact : ses rues, tunnels et ponts se mémorisent parce qu’ils structurent les déplacements. Les mondes ouverts ultérieurs peuvent être infiniment plus vastes sans offrir la même densité. L’héritage du jeu n’est donc pas une règle selon laquelle une carte plus grande serait meilleure, mais la nécessité de faire dialoguer l’espace avec les systèmes.

La série continue d’augmenter cette ambition. Dix ans après sa sortie, GTA V restait actif grâce à GTA Online, évolution que GTA III n’avait pas prévue : Rockstar indique n’avoir expérimenté qu’un multijoueur rudimentaire avant de privilégier le jeu solo. À l’autre extrémité, des projets non autorisés ont tenté de préserver ou de réécrire son code ; les tensions juridiques autour d’un GTA dans le navigateur montrent que l’accès aux anciennes versions reste un enjeu.

Un héritage visible jusque dans les difficultés de conservation

Le véritable apport de GTA III n’est pas d’avoir inventé le monde ouvert, mais d’en avoir établi une syntaxe populaire. Le joueur comprend la mini-carte, les icônes de mission, le niveau de recherche, le garage, la station de radio et le changement instantané entre déplacement libre et séquence scénarisée. Ces conventions sont devenues si ordinaires qu’elles ne semblent plus appartenir à un jeu particulier.

Le retour de la trilogie en 2021 a montré que cet héritage ne se conserve pas automatiquement. Rockstar a annoncé les trois remasters comme une modernisation des classiques, mais les versions publiées ont souffert de bugs, d’erreurs visuelles et de choix artistiques discutés. Une mise à jour a corrigé plus d’une centaine de problèmes. Cet épisode apporte une dernière nuance à l’anniversaire : GTA III a rendu sa formule reproductible, mais préserver précisément l’objet de 2001, ses contraintes et sa ville imparfaite s’est révélé plus difficile que copier ses règles.

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