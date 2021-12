GTA Trilogy : la mise à jour 1.03 corrige plus de 100 bugs

La mise à jour 1.03 pour Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition est disponible et se veut importante puisqu’elle corrige plus de 100 bugs. Cette version arrive un peu plus d’une semaine après la précédente.

Une grosse mise à jour corrective pour GTA: The Trilogy – Definitive Edition

Parmi les corrections qui méritent d’être mentionnées, citons les multiples ajustements des effets de pluie dans Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition (15 corrections au total), les fautes d’orthographe sur les panneaux et une correction pour « un problème avec la forme des accessoires Donut et Nut à la boutique de donuts Tuff Nuts ». Les notes de Rockstar pour le patch sont longues (à retrouver à cette adresse) et abordent des corrections dans les trois jeux de la trilogie. On retrouve Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas.

La mise à jour 1.03 est disponible dès maintenant au téléchargement. Elle est à retrouver sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Il n’y a rien pour la Nintendo Switch, du moins pour l’instant.

Rockstar a sorti sa trilogie le mois dernier, mais le lancement ne s’est pas vraiment déroulé comme prévu. Les joueurs ont repéré beaucoup de bugs, ce qui explique les grosses mises à jour qui ont vu le jour. D’autres sortiront. Rockstar avait présenté ses excuses au vu de la qualité de son remaster, reconnaissant qu’il n’était pas au niveau de ses exigences. Le studio a d’ailleurs annoncé le retour des jeux originaux sur PC.