GTA The Trilogy : Rockstar confirme avoir retiré des codes de triche

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est maintenant disponible, mais des codes de triche ont disparu. Rockstar a confirmé que certains codes que l’on retrouvait dans les jeux d’origine ne sont pas dans la version remaster.

Des codes en moins dans GTA

« Nous avons en réalité dû en retirer quelques-uns [des codes] pour des raisons techniques, certaines choses qui ne fonctionnaient pas bien avec le moteur Unreal », a déclaré le producteur de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Rich Rosado, à USA Today. « Mais c’est en fait là où je vais m’arrêter. On peut s’amuser avec la découverte. Je ne dis pas plus ou moins, mais je préférerais ne pas aller droit au but avant la sortie du jeu et me rendre directement au générique de fin », a-t-il ajouté.

Bien que le producteur de la trilogie a confirmé que certains codes de triche ont été supprimés, il s’est abstenu de confirmer si de nouveaux codes les remplaceront ou non. L’avantage des trois jeux est qu’ils peuvent techniquement avoir des mises à jour. Ce n’était pas le cas à l’époque.

Pour rappel, la trilogie comprend Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas. La compilation de remasters est disponible dès maintenant sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Switch. Les versions iOS et Android arriveront en 2022.