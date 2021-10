GTA The Trilogy : premier trailer, prix et date de sortie du remaster

Rockstar vient de dévoiler le tout premier trailer de GTA Trilogy Definitive Edition, soit le remaster des trois premiers GTA en 3D. Ce trailer se concentre principalement sur les améliorations graphiques par rapport aux jeux originaux. Si le remaster ne transformera pas la citrouille en Prince charmant, force est de constater que les changements sont plutôt nombreux et bien visibles : reflets, textures haute définition, météo, commandes améliorées, le rendu global de ce GTA The Trilogy permettra aux nouvelles générations de goûter à ces monuments du JV sans avoir l’impression de perdre des points de vision.

Le remaster a aussi désormais une date de sortie… pour sa version dématérialisée. Cette dernière sera donc disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch et PC le 11 novembre prochain au prix de 59,99 euros. Tout de même… La version physique du jeu sera commercialisée le 6 décembre. Rockstar annonce en outre sur son site une optimisation pour les Xbox Series X|S, ce qui prête un peu à sourire tant ont est loin tout de même d’un vrai remaster comme celui du FF VII de la PS4. Quant aux versions iOS et Android, elles sont toujours prévues pour l’an prochain.