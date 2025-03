Rockstar Games a enfin mis la version PC de Grand Theft Auto V au même niveau que ses homologues sur console. La nouvelle mise à jour, annoncée le mois dernier et déployée depuis quelques heures, introduit des améliorations techniques et d’affichage qui étaient jusqu’à présent exclusives à la dernière génération de consoles (PS5 et Xbox Series). Cette mise à jour gratuite remplace la version PC d’origine par l’édition Expanded & Enhanced, ce qui inclut une version legacy pour ceux qui sont déjà propriétaires du jeu. Les joueurs peuvent transférer leur progression en mode Histoire et Online vers la nouvelle version. Au menu des améliorations de cette version PC « new gen », le ray tracing (spécifique au PC), de petits ajouts de contenu comme la faune ambiante, des défis photographiques, de nouveaux véhicules ainsi que l’accès au service d’abonnement GTA+. De nombreuses vidéos recensent déjà les éléments d’amélioration entre l’ancienne et la nouvelle version PC :



On rappellera que Rockstar améliore continuellement sa franchise Grand Theft Auto, avec notamment des remasters de GTA III, Vice City et San Andreas, en plus des nombreuses mises à niveau régulières de GTA V et Grand Theft Auto Online. Malgré ce suivi exemplaire, il est inutile de préciser que 12 ans après le lancement de GTA V, les joueurs piaffent d’impatience à l’idée de mettre les mains sur GTA VI, qui devrait être disponible sur PC et consoles dans le courant de l’année.