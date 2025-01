The Last of Us 2 : la version PC nécessite un compte PSN… encore

Décidément, PlayStation n’a cure des critiques : après avoir forcé la main du PSN aux joueurs PC sur les portages de Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök, ou bien encore le remaster d’Horizon Zero Dawn, une note sur le descriptif du jeu sur Steam indique que le géant du jeu vidéo fait rebelotte avec la version PC de The Last of Us 2, suite directe du chef d’œuvre The Last of Us. Le jeu de Naughty Dogs nécessitera donc un compte PSN, alors même qu’une fois encore il s’agit d’un titre solo qui ne devrait pas nécessiter de connexion. Le jeu subira t-il un review-bombing pour sanctionner ce genre de pratique ? Cela avait été le cas pour Helldivers (sur Steam), au point que Sony, une fois n’est pas coutume, avait fait marche arrière.

Cette obligation de connexion au PSN permet évidemment à Sony de gonfler artificiellement les chiffres de connexion au service. Le fabricant est un habitué de ce genre de traficotage : les distributions de PS5 Pro aux détaillants semblent ainsi parfois comptabilisée comme des ventes aux clients finaux alors même qu’il ne faut pas être grand reporter pour savoir que de très nombreuses boutiques (notamment en France) aujourd’hui ne parviennent pas à écouler leurs stocks de consoles en partie parce que Sony refuse de fournir suffisamment de lecteurs de Blu-ray compatibles et que les quelques acheteurs potentiels souhaitent souvent acheter la PS5 Pro avec le lecteur en bundle. Sans même compter le fait que les scalpers de la console gardent de gros stocks sur les bras (comptabilisés comme ventes) à cause d’un prix initial déjà très élevé. Same player shoot again.

Du coup les chiffres semblent confirmés.

Pour 10 PS5 Pro en rayon, Sony préparerait en France un seul lecteur disponible.🫤 Sony impose ainsi un parc PS5PRO a 90% digital en 2024. 🙂 Quand on sait que la PS5 digital ne représente même pas 20% des ventes de PS5… 👉 Mon humble… pic.twitter.com/yNpJrmyKvD — Gyo (@GyoJvfr) November 5, 2024

The Last of Us Part 2 Remaster sortira sur PC le 3 avril prochain.