GTA Trilogy : Rockstar s’excuse des bugs et va remettre les jeux d’origine

Rockstar a pris la parole aujourd’hui concernant Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition afin de présenter ses excuses. Le studio reconnaît que la compilation regroupant GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas comprend plusieurs bugs.

Des excuses et des améliorations pour GTA The Trilogy

« Tout d’abord, nous tenons à nous excuser sincèrement auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes pour jouer à ces jeux », commence le message de Rockstar. Le groupe continue en déclarant que les trois GTA « sont aussi spéciaux pour nous que nous savons qu’ils le sont pour les fans du monde entier ». Mais la qualité n’est pas au rendez-vous. « Les versions mises à jour de ces jeux classiques n’ont pas été lancées dans un état qui répond à nos propres normes de qualité, ou aux normes que nos fans attendent », reconnaît Rockstar. C’est à se demander pourquoi la sortie n’a pas été reportée.

Mais Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition n’a pas dit son dernier mot et Rockstar promet des mises à jour qui viendront corriger les bugs et améliorer l’expérience générale. Une première mise à jour va d’ailleurs arriver dans quelques jours. Il n’y a toutefois pas d’information sur son contenu. Le studio se contente de dire que la nouvelle version « corrigera un certain nombre de problèmes ».

Retour gratuit pour les jeux d’origine

Dans le même temps, Rockstar annonce que les versions originales de GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas vont bientôt être de retour sur PC. Les trois titres avaient été retirés juste avant la commercialisation des remasters. Les versions originales seront disponibles dans un pack sur le Rockstar Store, mais il n’y a pas d’information sur le prix. Aussi, tous ceux qui ont acheté ou achèteront Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition d’ici le 30 juin 2022 auront le droit aux versions originales sans supplément. Rockstar promet de partager prochainement davantage d’informations sur le sujet.