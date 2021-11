Rockstar retire GTA Trilogy de la vente sur PC !

Mas que se passe t-il avec la version PC de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ? Depuis hier, le lancement de la version PC du bundle tourne au chaos le plus total. A peine le jeu était-il disponible hier que le launcher de l’éditeur a fait des siennes avant d’être carrément mis hors service pour maintenance !

Le launcher n’est toujours pas de retour au moment d’écrire ces lignes, et pire encore, Rockstar a retiré de la vente il y a quelques heures à peine la version PC de GTA Trilogy ! L’éditeur ne donne aucune explication pour ce retrait qui intrigue d’autant plus que les versions consoles sont toutes disponibles.

Les hypothèses les plus folles circulent pour tenter d’expliquer cet epic fail. Pour certains, le retrait serait du à des licences de morceaux musicaux qui trainaient dans la version PC, pour d’autres, le code du jeu (version PC toujours) contiendrait des fichiers sources potentiellement un peu trop « indiscrets ». GTA The Trilogy – The Definitive Edition est actuellement disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch… mais plus sur PC donc.