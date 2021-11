GTA Trilogy Definitive Edition : enfin des vidéos de gameplay

GTA The Trilogy – The Definitive Edition sort demain et nous avons enfin le droit à des vidéos de gameplay. Rockstar n’a rien proposé à ce jour, si ce n’est une bande-annonce pour rapidement comparer les graphismes des jeux d’origine et les remasters. Mais il s’agissait de cinématiques et non de gameplay.

Vidéos de gameplay pour GTA The Trilogy – The Definitive Edition

Fort heureusement, des joueurs en Australie peuvent jouer à GTA The Trilogy – The Definitive Edition puisque c’est déjà le 11 novembre sur place et certains proposent des vidéos de gameplay sur YouTube.

La première vidéo concerne GTA Vice City avec une durée de 42 minutes. Il s’agit des 40 premières minutes du jeu qui se déroule dans les années 80. La vidéo mêle gameplay et cinématiques. C’est notamment l’occasion de voir des différences au niveau des graphismes, des animations et de certains éléments (comme le choix d’armes façon GTA 5).

Il y a également une vidéo d’une trentaine de minutes pour GTA 3. Là encore, il s’agit de la première demi-heure du jeu.

Enfin, voici une longue vidéo pour GTA San Andreas. Il semble s’agir du du jeu qui a connu le plus d’améliorations visuelles. On peut voir qu’il y a une amélioration rapport à la version PlayStation 2 et Xbox.

GTA The Trilogy – The Definitive Edition sera donc disponible dès demain à l’achat sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Il faudra attendre décembre pour avoir le jeu au format physique. Et pour la version iOS et Android, ce sera en 2022.