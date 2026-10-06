GTA 5 était jouable depuis un navigateur pendant quelques heures

Grand Theft Auto V (GTA 5) a brièvement été jouable directement dans un navigateur sans installation ou licence. Le projet a toutefois disparu quelques heures après sa mise en ligne, vraisemblablement après une intervention de Take-Two, la maison mère de Rockstar Games.

GTA 5 jouable sans installation depuis un navigateur

Le projet PlayGTA5 permettait de lancer le mode histoire de GTA 5 depuis une simple page Web. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent notamment le jeu tourner dans Google Chrome avec la possibilité de jouer au clavier, à la souris ou à la manette.

Il ne s’agissait pas d’un service de cloud gaming qui aurait streamé une vidéo du jeu depuis un serveur distant. Le portage exécutait une grande partie du jeu directement sur la machine de l’utilisateur grâce à WebAssembly et WebGPU, deux technologies permettant aux navigateurs modernes d’exécuter des applications particulièrement lourdes.

the gaming community has managed to port a fully working GTA V game on the browser. rockstar took it down 2 hours later. there’s also 40 days left into the launch of GTA VI and we’re getting a 125gb game ported in the browser lmao. https://t.co/o2VBYutynj site is down. https://t.co/MgettfXmti — sui (@birdabo) October 6, 2026

L’expérience nécessitait environ 700 Mo de données au démarrage, mais cela ne signifiait pas que GTA 5 avait été compressé de ses dizaines de gigaoctets habituels à cette taille. Une analyse technique du projet indique plutôt que le navigateur récupérait progressivement les fichiers nécessaires depuis les serveurs par petits blocs pendant l’exécution du jeu.

Le portage a notamment permis de parcourir librement Los Santos et de jouer au mode histoire. Le projet semblait cependant utiliser du code source de GTA 5 qui n’a jamais été rendu public par Rockstar Games, ce qui rendait sa présence en ligne particulièrement problématique sur le plan des droits d’auteur.

Le site disparaît quelques heures plus tard

L’expérience n’aura finalement duré qu’une poignée d’heures. Le site PlayGTA5 est rapidement devenu inaccessible avant de laisser apparaître un message de fin, tandis que certaines tentatives d’accès renvoyaient une erreur de blocage.

Tout indique une intervention du détenteur des droits, mais il faut rester prudent sur l’identité exacte de l’entreprise à l’origine du retrait. En toute logique, il s’agit de Rockstar Games ou de Take-Two Interactive. Aucune annonce officielle de Rockstar Games ou de Take-Two confirmant publiquement le retrait de PlayGTA5 n’a eu lieu à ce stade.

Cette réaction n’aurait toutefois rien de surprenant. Take-Two a déjà obtenu la fermeture de projets permettant de faire tourner des jeux Grand Theft Auto directement dans un navigateur, notamment des portages de GTA III et GTA : Vice City, et l’éditeur surveille depuis longtemps les projets non autorisés utilisant la propriété intellectuelle de Rockstar Games.

Il est toutefois bon de noter que le projet de jouer à GTA 5 depuis son navigateur n’a pas complètement disparu. Certains ont eu le temps de faire une sauvegarde sur la Wayback Machine. De plus, le site original a affiché un message demandant si quelqu’un voulait récupérer le code source du jeu, laissant entendre que ses créateurs pourraient tenter de poursuivre le développement ailleurs.