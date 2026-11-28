Des utilisateurs de pCloud Pass ont reçu des alertes annonçant la connexion d’un appareil inconnu à leur gestionnaire de mots de passe, parfois malgré l’activation de la double authentification. pCloud a confirmé le 27 novembre avoir subi une cyberattaque, avec des adresses e-mail exposées et des tentatives de connexion. L’entreprise affirme avoir rapidement contenu l’incident et assure que les mots de passe conservés dans les coffres restent protégés. Son service de stockage de fichiers ne serait pas concerné.

Des alertes malgré la double authentification

Sur Reddit, plusieurs clients décrivent des messages signalant l’arrivée d’un nouvel appareil sur leur compte. Certains n’ont pourtant retrouvé aucune connexion inconnue dans la liste de leurs sessions. De son côté, pCloud explique que les notifications ont été envoyées automatiquement après des tentatives de connexion. Ce décalage entre le libellé des alertes et la réponse de l’entreprise reste inexpliqué. Les signalements ne permettent pas, à eux seuls, d’établir quels accès ont réellement abouti ni si la double authentification a été contournée.

Autre détail relevé par BleepingComputer : dans une notification examinée, le lien permettant d’ouvrir les réglages renvoyait vers une adresse évoquant un environnement de test. pCloud n’a pas expliqué cette anomalie. L’entreprise parle d’un petit nombre d’adresses e-mail exposées, sans fournir de chiffre. La faille exploitée et l’identité des responsables ne sont pas non plus connues.

Des coffres protégés par le chiffrement, selon pCloud

Pour expliquer pourquoi les secrets enregistrés dans Pass resteraient à l’abri, pCloud met en avant le chiffrement réalisé sur l’appareil de l’utilisateur. Les mots de passe, les notes et les autres informations sont ainsi protégés avant leur transfert vers les serveurs. Le mot de passe principal permet de déverrouiller le contenu du coffre, que l’entreprise assure ne pas pouvoir lire elle-même.

L’adresse e-mail associée au compte remplit une autre fonction : elle sert notamment à identifier l’utilisateur et à lui envoyer des notifications. Son exposition ne signifie donc pas automatiquement que les mots de passe enregistrés dans le gestionnaire ont été lus.

Une information manque toutefois au bilan : pCloud ne précise pas si les attaquants ont pu consulter ou emporter des copies chiffrées des coffres. Un fichier peut être copié tout en restant illisible ; la protection de son contenu et l’accès au fichier sont deux questions distinctes. Aucun vol de coffre n’est établi à ce stade, mais la communication actuelle ne permet pas de déterminer exactement jusqu’où les intrus sont allés.

La récente fuite chez 1Password concernait elle aussi des informations de compte, tandis que l’éditeur assurait ses coffres et leurs clés intacts. En juin, une intrusion liée à Klue, un prestataire de LastPass, avait exposé des données personnelles et commerciales de clients. Dans chaque affaire, la nature des informations dérobées détermine les risques pour les utilisateurs.

Attention aux faux messages de sécurité

L’exposition d’une adresse e-mail associée à un gestionnaire de mots de passe peut faciliter des tentatives d’hameçonnage ciblées. Un escroc peut s’appuyer sur cette attaque bien réelle pour envoyer un faux avertissement, proposer une prétendue vérification du coffre ou demander de rétablir un accès. Le message paraît alors plus crédible puisqu’il cite un service effectivement utilisé par son destinataire. pCloud appelle explicitement ses clients à rester vigilants face à ce risque.

En cas d’alerte inattendue, mieux vaut ouvrir directement l’application ou saisir soi-même l’adresse officielle du service pour vérifier son compte. pCloud rappelle surtout que son équipe ne demandera jamais le mot de passe principal ni les mots de récupération par e-mail, téléphone ou messagerie instantanée. Ces informations ne doivent donc pas être communiquées à un interlocuteur qui prétend intervenir après le piratage.