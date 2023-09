GTA V a dix ans… et (presque) toutes ses dents

GTA V a dix ans, dix ans d’un incroyable succès que Rockstar fête à sa manière en annonçant du nouveau contenu pour GTA Online soit de nouvelles tenues, des Finitions d’armes sur le thème de GTA V, des modes supplémentaires, un stock car « Bravado Hotring Hellfire » pour les membres de GTA+ ainsi que d’autres objets de collection et bonus pour jouer à certaines missions. Rien en revanche concernant GTA VI, pas même un screenshot pour nous faire rêver et patienter, ce qui est tout de même bien dommage.

Celebrate 10 years of Grand Theft Auto V in GTA Online this week with a trio of outfits inspired by Michael, Franklin, and Trevor.

Plus, get bonuses on classic modes including 4X GTA$ and RP on Lamar and Trevor Contact Missions, and more: https://t.co/I4q4Qc9SI7 pic.twitter.com/foUFgxcX0U

— Rockstar Games (@RockstarGames) September 14, 2023