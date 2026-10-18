Meta retire une clause controversée sur le scraping des sites Web

Meta a retiré de ses futures conditions commerciales une phrase qui paraissait lui accorder un droit très large sur les contenus des sites liés à des comptes professionnels. La marche arrière intervient après les critiques de juristes et d’éditeurs, qui redoutaient que l’entreprise puisse invoquer ce texte pour aspirer gratuitement des pages Web destinées à entraîner ses intelligences artificielles.

Une phrase suffisamment large pour inquiéter les éditeurs

La version contestée autorisait Meta à utiliser le contenu de domaines, pages et adresses associés aux produits ou services d’un client afin de fournir, développer, améliorer, rechercher, entraîner et maintenir ses propres produits. Pour un commerce, un média ou une marque disposant d’un compte professionnel sur Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp, cette formulation pouvait être comprise comme une permission contractuelle d’explorer le site associé au compte.

Le problème ne venait pas seulement du verbe « entraîner ». Le texte concernait des pages accessibles en dehors des plateformes de Meta et semblait couvrir une collecte automatisée au moyen de robots d’indexation. Des spécialistes du droit numérique ont donc estimé que l’entreprise pourrait tenter de faire prévaloir l’accord commercial accepté par le titulaire du compte sur les instructions techniques affichées par son site.

Meta a supprimé le passage en question le 17 octobre. Daniel Roberts, porte-parole du groupe, a expliqué que les dispositions consolidées sur l’exploration ne concernaient que les produits publicitaires et professionnels. Selon lui, elles ne modifient pas la manière dont les robots de Meta parcourent le Web et ne créent aucun droit nouveau permettant de passer outre les préférences d’un propriétaire de contenu.

Ce que peut réellement faire un fichier robots.txt

Le fichier robots.txt se trouve à la racine d’un domaine et indique aux robots quelles parties d’un site ils sont invités à ne pas parcourir. Il constitue une convention technique très utilisée, mais pas une barrière physique : un robot malveillant peut l’ignorer. La question soulevée par les conditions de Meta était différente, puisqu’un contrat accepté par une entreprise aurait pu fournir au groupe un argument juridique distinct du signal technique.

Meta assure désormais que les propriétaires peuvent continuer à exprimer leurs préférences avec robots.txt. Cette déclaration est utile, mais elle ne remplace pas nécessairement une clause contractuelle détaillant le comportement de chaque robot du groupe. Les éditeurs ont donc intérêt à surveiller à la fois les conditions applicables, les noms des robots utilisés dans leurs journaux serveur et les pages réellement demandées.

La controverse intervient alors que Meta multiplie les fonctions d’IA destinées aux particuliers comme aux entreprises. Nous avons récemment évoqué Muse for Small Business, conçu pour automatiser certaines tâches commerciales, ainsi que la possibilité de personnaliser l’algorithme de Facebook avec l’IA. Plus les services ont besoin de données extérieures, plus la frontière entre indexation, fonctionnement publicitaire et entraînement devient décisive.

Une correction du texte, pas la fin du débat

La suppression évite pour l’instant le scénario le plus large, celui d’une licence générale portant sur tout le contenu d’un domaine associé à un compte professionnel. Elle ne répond cependant pas à toutes les questions relatives aux données déjà accessibles publiquement, aux contenus transmis directement dans les outils publicitaires ou aux pages utilisées pour vérifier les produits présentés dans une campagne.

Pour une boutique, explorer une fiche produit peut servir à maintenir un prix ou une disponibilité à jour dans une publicité. Pour un média, la même opération appliquée à des milliers d’articles change de nature si le texte sert à développer un modèle génératif. La finalité, la quantité collectée et la durée de conservation comptent autant que la simple capacité technique de télécharger une page.

L’épisode montre aussi la vitesse à laquelle des conditions contractuelles peuvent évoluer. La première formulation a déclenché une alerte parce qu’elle associait explicitement l’exploration de sites à l’entraînement des produits de Meta. Son retrait réduit cette ambiguïté, mais les professionnels doivent encore vérifier les dispositions supplémentaires applicables aux publicités, aux catalogues, aux interfaces de programmation et aux outils d’IA qu’ils activent.

Les nouvelles conditions commerciales doivent entrer en vigueur le 30 octobre 2026. Meta précise dans son centre d’aide qu’aucune signature séparée n’est requise : la poursuite de l’utilisation des services professionnels après cette date vaudra acceptation de la version révisée.