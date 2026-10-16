Facebook vous propose de personnaliser son algorithme avec l’IA

Meta déploie sur Facebook « Votre algorithme », une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de préciser avec leurs propres mots les sujets qu’ils souhaitent voir davantage dans leur fil d’actualité et leurs Reels. Grâce à l’intelligence artificielle, le réseau social promet d’adapter ses recommandations en temps réel aux préférences exprimées, donnant aux utilisateurs un moyen plus direct d’influencer les contenus qui leur sont proposés.

Un algorithme que l’on peut guider avec ses propres mots

La nouvelle fonctionnalité « Votre algorithme » offre un espace dédié à la gestion des centres d’intérêt. Pour y accéder, il suffit d’ouvrir le menu à trois points associé à une publication dans le fil d’actualité sur Facebook ou dans les Reels. Les utilisateurs peuvent alors indiquer les sujets qu’ils veulent retrouver plus souvent ou, au contraire, ceux qu’ils préfèrent voir moins fréquemment. Meta présente cette nouveauté comme un moyen de rendre les recommandations plus personnelles et plus faciles à ajuster.

Le réseau social enrichit également les options « Intéressé » et « Pas intéressé ». Après ce choix, Facebook peut poser des questions complémentaires pour comprendre plus précisément ce qui plaît ou déplaît à l’utilisateur. Celui-ci peut alors expliquer en langage naturel ce qu’il souhaite voir davantage ou moins souvent. Selon Meta, les recommandations évoluent en temps réel, y compris au cours d’une même session de navigation.

Cette évolution repose notamment sur l’utilisation accrue de grands modèles de langage (LLM). Jusqu’à présent, Facebook déduisait déjà les centres d’intérêt à partir de nombreux signaux, comme les publications aimées ou commentées et les vidéos regardées. Meta explique que l’intelligence artificielle permet désormais de mieux interpréter les préférences formulées explicitement en tenant compte du contexte et de l’intention exprimés. Ces indications viennent compléter les signaux comportementaux déjà utilisés par le système de classement.

L’objectif est de rendre le système de recommandation plus réactif aux changements d’envies. Un utilisateur qui souhaite momentanément découvrir davantage de recettes, de voyages ou de contenus sportifs peut ainsi le signaler directement, sans attendre que ses interactions finissent par influencer les suggestions. Meta ne précise toutefois pas le poids exact de ces nouvelles indications dans le classement final des publications. L’algorithme continue donc de sélectionner les contenus : l’utilisateur dispose de leviers supplémentaires, sans contrôler entièrement son fil.

Une fonction déjà expérimentée sur Instagram

Facebook rejoint ainsi les autres plateformes de Meta qui expérimentent des moyens plus directs de personnaliser les recommandations. Instagram propose déjà « Votre algorithme », tandis que Threads dispose d’une fonction comparable appelée « Cher algo ». L’arrivée de cet outil sur Facebook étend cette approche à l’un des principaux fils de contenus du groupe. Meta n’a cependant pas détaillé dans son annonce le calendrier de disponibilité pour chaque pays ou chaque langue : le déploiement peut donc varier selon les comptes.