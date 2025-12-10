Instagram vous donne maintenant le contrôle de votre algorithme pour les Reels

Pour la première fois, Instagram offre à ses utilisateurs un contrôle direct sur les thématiques recommandées par son algorithme, s’inspirant d’une fonctionnalité déjà présente chez TikTok. Baptisé « Ton algorithme », ce nouvel outil dopé à l’intelligence artificielle fait ses débuts dans l’onglet des Reels avant d’être étendu plus tard à la section Explorer et au reste de l’application.
L’objectif de Meta est de permettre aux recommandations d’évoluer au rythme des centres d’intérêt de chacun. « Grâce à l’IA, vous pouvez désormais visualiser et personnaliser plus facilement les sujets qui façonnent vos Reels », explique le réseau social.
Concrètement, l’accès se fait via une nouvelle icône (deux lignes avec des cœurs) située en haut à droite de l’écran. Ce menu ouvre une interface de gestion détaillée :
La fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs aux États-Unis. Le déploiement mondial en langue anglaise est prévu pour bientôt, mais aucune précision n’a été donnée concernant la disponibilité dans d’autres langues.
