Instagram vous donne maintenant le contrôle de votre algorithme pour les Reels

Pour la première fois, Instagram offre à ses utilisateurs un contrôle direct sur les thématiques recommandées par son algorithme, s’inspirant d’une fonctionnalité déjà présente chez TikTok. Baptisé « Ton algorithme », ce nouvel outil dopé à l’intelligence artificielle fait ses débuts dans l’onglet des Reels avant d’être étendu plus tard à la section Explorer et au reste de l’application.

Personnaliser ses Reels avec un algorithme dédié

L’objectif de Meta est de permettre aux recommandations d’évoluer au rythme des centres d’intérêt de chacun. « Grâce à l’IA, vous pouvez désormais visualiser et personnaliser plus facilement les sujets qui façonnent vos Reels », explique le réseau social.

Concrètement, l’accès se fait via une nouvelle icône (deux lignes avec des cœurs) située en haut à droite de l’écran. Ce menu ouvre une interface de gestion détaillée :

Visualisation des intérêts : un résumé des sujets que l’algorithme juge pertinents pour vous s’affiche en tête de liste.

un résumé des sujets que l’algorithme juge pertinents pour vous s’affiche en tête de liste. Ajustement des préférences : il est possible de saisir manuellement des thématiques pour indiquer si l’on souhaite en voir plus ou moins. Les recommandations s’adaptent alors en conséquence.

il est possible de saisir manuellement des thématiques pour indiquer si l’on souhaite en voir plus ou moins. Les recommandations s’adaptent alors en conséquence. Partage social : l’outil permet également de partager ses centres d’intérêt en Story pour informer ses abonnés.

La fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs aux États-Unis. Le déploiement mondial en langue anglaise est prévu pour bientôt, mais aucune précision n’a été donnée concernant la disponibilité dans d’autres langues.