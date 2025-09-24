Facebook ajoute des assistants IA sur son service de rencontres

Pour renouveler l’expérience des rencontres en ligne, Facebook intègre à son service deux nouveaux outils basés sur l’intelligence artificielle qui visent à offrir des alternatives à la mécanique répétitive du balayage (swipe) sur l’écran.

De l’IA pour découvrir des profils de rencontre

Meta a conçu ces deux nouveautés avec un objectif clair : combattre la « fatigue du swipe », comme l’explique la société. Ce phénomène décrit la lassitude ressentie par de nombreux utilisateurs face à l’enchaînement sans fin des profils à balayer vers la gauche ou la droite. L’entreprise parie donc sur l’IA pour proposer une solution et redynamiser sa plateforme de rencontres.

D’une part, le service Facebook Rencontres propose un chatbot baptisé « Assistant de rencontre ». Cet outil permet de formuler des requêtes précises pour trouver des partenaires. Meta a donné l’exemple suivant pour illustrer son fonctionnement : « Trouve-moi une fille dans le monde de la tech à Brooklyn ». Par ailleurs, l’assistant peut également fournir des idées de rendez-vous ou donner des conseils pour optimiser son propre profil.

D’autre part, la plateforme lance « Meet Cute ». Cette fonction s’appuie sur un algorithme personnalisé pour présenter automatiquement à la personne un ou une candidate « surprise » qu’il ou elle pourrait apprécier. Meta présente cette option comme une manière simple et rafraîchissante d’élargir son cercle de rencontres habituel, sans effort de recherche. Le fonctionnement exact de l’algorithme n’est cependant pas détaillé.

L’utilisateur garde le contrôle malgré tout

Les outils d’IA pour le service de rencontres de Facebook seront progressivement accessibles pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada. Aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle disponibilité dans le reste du monde.

Enfin, soucieux de ne pas imposer ces nouveautés, Meta laisse le contrôle à l’utilisateur. Si l’idée de recevoir un profil compatible choisi par une IA ne séduit pas, il est possible de désactiver la fonction « Meet Cute » à tout moment depuis les paramètres.