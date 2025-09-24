Facebook ajoute des assistants IA sur son service de rencontres

Pour renouveler l’expérience des rencontres en ligne, Facebook intègre à son service deux nouveaux outils basés sur l’intelligence artificielle qui visent à offrir des alternatives à la mécanique répétitive du balayage (swipe) sur l’écran.
Meta a conçu ces deux nouveautés avec un objectif clair : combattre la « fatigue du swipe », comme l’explique la société. Ce phénomène décrit la lassitude ressentie par de nombreux utilisateurs face à l’enchaînement sans fin des profils à balayer vers la gauche ou la droite. L’entreprise parie donc sur l’IA pour proposer une solution et redynamiser sa plateforme de rencontres.
D’une part, le service Facebook Rencontres propose un chatbot baptisé « Assistant de rencontre ». Cet outil permet de formuler des requêtes précises pour trouver des partenaires. Meta a donné l’exemple suivant pour illustrer son fonctionnement : « Trouve-moi une fille dans le monde de la tech à Brooklyn ». Par ailleurs, l’assistant peut également fournir des idées de rendez-vous ou donner des conseils pour optimiser son propre profil.
D’autre part, la plateforme lance « Meet Cute ». Cette fonction s’appuie sur un algorithme personnalisé pour présenter automatiquement à la personne un ou une candidate « surprise » qu’il ou elle pourrait apprécier. Meta présente cette option comme une manière simple et rafraîchissante d’élargir son cercle de rencontres habituel, sans effort de recherche. Le fonctionnement exact de l’algorithme n’est cependant pas détaillé.
Les outils d’IA pour le service de rencontres de Facebook seront progressivement accessibles pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada. Aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle disponibilité dans le reste du monde.
Enfin, soucieux de ne pas imposer ces nouveautés, Meta laisse le contrôle à l’utilisateur. Si l’idée de recevoir un profil compatible choisi par une IA ne séduit pas, il est possible de désactiver la fonction « Meet Cute » à tout moment depuis les paramètres.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
C’est probablement l’une des annonces récentes les plus importantes pour le secteur de l’IA : face à la consommation...
OpenAI vient d’annoncer la création de cinq nouveaux centres de données à travers les États-Unis dans le cadre de son...
Borderlands 4 est déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, et devait sortir sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre. Mais 2K...
Imaginez un t-shirt capable de diagnostiquer vos paramètres physiologiques, d’identifier vos gestes et d’envoyer directement ces...
Une drôle d’odeur flotte en ce moment autour du drapeau américain, et les effluves arrivent aussi à nos portes. Dans un contexte...
24 Sep. 2025 • 13:10
24 Sep. 2025 • 11:45
24 Sep. 2025 • 10:21
24 Sep. 2025 • 9:40