TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Claude Opus 5.5 est disponible : l’IA est au niveau de Fable
Internet

Claude Opus 5.5 est disponible : l’IA est au niveau de Fable

3 min.
22 Sep. 2026 • 18:58
0

Anthropic lance Claude Opus 5.5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle présenté comme le plus performant jamais testé par l’entreprise. Le modèle IA atteint des performances proches de Claude Fable 5.1 sur la plupart des tâches, tout en réduisant d’environ 40 % son coût d’exploitation par rapport à Opus 5.

Claude Logo

Claude Opus 5.5 est pensé pour les tâches longues et le développement

Claude Opus 5.5 arrive environ deux mois après Opus 5 et cible notamment les travaux de programmation complexes, les migrations de code et les tâches nécessitant plusieurs étapes. Anthropic affirme qu’un premier utilisateur a pu migrer une base de 680 000 lignes en moins d’une journée, tandis qu’un autre a audité et corrigé une base de 200 000 lignes en moins de trois heures.

La société met aussi en avant ses performances sur l’optimisation logicielle. Lors d’un test portant sur les temps de chargement d’une application web, Opus 5.5 a réussi à améliorer 39 pages sur 40 sans modifier leur comportement, selon Anthropic. L’entreprise affirme par ailleurs que le modèle égale Fable 5.1 sur la plupart des tâches professionnelles.

Claude Opus 5.5 Benchmarks

Benchmarks de Claude Opus 5.5

Le prix évolue également à la baisse. Anthropic facture désormais 20 dollars par million de tokens en sortie, contre 25 dollars pour Opus 5, tandis que le modèle nécessite moins de calcul et fonctionne plus rapidement. Cette réduction doit notamment faciliter son utilisation dans des flux de travail impliquant des agents capables d’enchaîner de nombreuses opérations.

Anthropic renforce les garde-fous sur la cybersécurité

Claude Opus 5.5 inaugure aussi une nouvelle génération de protections dans les domaines présentant les risques les plus élevés. Anthropic indique avoir renforcé les mécanismes destinés à empêcher certains comportements dangereux, notamment les tentatives de sortie d’un environnement de test.

La société a fait tester le modèle par des évaluateurs externes, dont METR et Frontier Design. Sur son test d’alignement le plus complet, Anthropic affirme qu’Opus 5.5 obtient son meilleur résultat à ce jour.

Pour certaines requêtes liées à la cybersécurité, les protections peuvent rediriger automatiquement la demande vers Opus 4.8. Les requêtes liées à la biologie que les garde-fous identifient comme sensibles peuvent, elles, être orientées vers Opus 5. Anthropic prévoit également de lancer Claude Sonnet 5.5 et Haiku 5.5 dans les prochaines semaines.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Claude Logo Internet

Claude Opus 5 est disponible : l’IA d’Anthropic est proche de Fable 5

Claude Logo Internet

Claude Opus 4.8 est disponible avec des améliorations pour l’IA

Claude Logo Internet

Claude Fable 5.1 est disponible : IA plus performante et moins chère

Claude Logo Internet

Claude Opus 4.6 : Anthropic dévoile son modèle d’IA le plus intelligent

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Disney Plus Logo

Disney+ dément l’ajout de publicités sur tous les abonnements

22 Sep. 2026 • 20:49
1 Internet

Disney+ a tenu à démentir une information qui a beaucoup circulé sur différents sites : non, tous les abonnements du service...

supersonique chinois

La Chine prépare un avion supersonique capable d’atteindre Mach 2 avec un bang sonore réduit

22 Sep. 2026 • 20:05
0 Science

La course au transport aérien supersonique s’intensifie. La Chine prépare les premiers essais à grande vitesse du TMS-10, un...

Un étude confirme que le Soleil pourrait produire une super-éruption dévastatrice pour nos appareils électroniques

22 Sep. 2026 • 18:51
1 Science

Notre étoile serait capable de libérer une quantité d’énergie bien supérieure à celle des plus puissantes...

cliff booth

Cliff Booth : la bande-annonce réunit Brad Pitt, Fincher et Tarantino

22 Sep. 2026 • 17:25
0 Geekeries

Netflix a mis en ligne la première bande-annonce complète de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, avec Brad Pitt de retour dans le...

Nouveau Logo Xbox Vert

Xbox licencie 268 employés et réorganise ses studios

22 Sep. 2026 • 17:01
0 Business

Microsoft annonce licencier 268 employés supplémentaires au sein de sa divison Xbox, après les importantes réductions...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met à jour le firmware du casque Beats 360

Apple met à jour le firmware du casque Beats 360

22 Sep. 2026 • 20:24

image de l'article Apple prépare un bracelet sans écran pour la santé et l’activité

Apple prépare un bracelet sans écran pour la santé et l’activité

22 Sep. 2026 • 19:18

image de l'article iPhone Pro : l’écran OLED plus fin et plus économe attendrait 2029

iPhone Pro : l’écran OLED plus fin et plus économe attendrait 2029

22 Sep. 2026 • 18:29

image de l'article Apple Store : Ron Johnson dévoile les coulisses du pari de Steve Jobs dans son livre Shop Different

Apple Store : Ron Johnson dévoile les coulisses du pari de Steve Jobs dans son livre Shop Different

22 Sep. 2026 • 17:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site