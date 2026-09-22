Claude Opus 5.5 est disponible : l’IA est au niveau de Fable

Anthropic lance Claude Opus 5.5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle présenté comme le plus performant jamais testé par l’entreprise. Le modèle IA atteint des performances proches de Claude Fable 5.1 sur la plupart des tâches, tout en réduisant d’environ 40 % son coût d’exploitation par rapport à Opus 5.

Claude Opus 5.5 est pensé pour les tâches longues et le développement

Claude Opus 5.5 arrive environ deux mois après Opus 5 et cible notamment les travaux de programmation complexes, les migrations de code et les tâches nécessitant plusieurs étapes. Anthropic affirme qu’un premier utilisateur a pu migrer une base de 680 000 lignes en moins d’une journée, tandis qu’un autre a audité et corrigé une base de 200 000 lignes en moins de trois heures.

La société met aussi en avant ses performances sur l’optimisation logicielle. Lors d’un test portant sur les temps de chargement d’une application web, Opus 5.5 a réussi à améliorer 39 pages sur 40 sans modifier leur comportement, selon Anthropic. L’entreprise affirme par ailleurs que le modèle égale Fable 5.1 sur la plupart des tâches professionnelles.

Benchmarks de Claude Opus 5.5

Le prix évolue également à la baisse. Anthropic facture désormais 20 dollars par million de tokens en sortie, contre 25 dollars pour Opus 5, tandis que le modèle nécessite moins de calcul et fonctionne plus rapidement. Cette réduction doit notamment faciliter son utilisation dans des flux de travail impliquant des agents capables d’enchaîner de nombreuses opérations.

Anthropic renforce les garde-fous sur la cybersécurité

Claude Opus 5.5 inaugure aussi une nouvelle génération de protections dans les domaines présentant les risques les plus élevés. Anthropic indique avoir renforcé les mécanismes destinés à empêcher certains comportements dangereux, notamment les tentatives de sortie d’un environnement de test.

La société a fait tester le modèle par des évaluateurs externes, dont METR et Frontier Design. Sur son test d’alignement le plus complet, Anthropic affirme qu’Opus 5.5 obtient son meilleur résultat à ce jour.

Pour certaines requêtes liées à la cybersécurité, les protections peuvent rediriger automatiquement la demande vers Opus 4.8. Les requêtes liées à la biologie que les garde-fous identifient comme sensibles peuvent, elles, être orientées vers Opus 5. Anthropic prévoit également de lancer Claude Sonnet 5.5 et Haiku 5.5 dans les prochaines semaines.