De fausses applications Chrome et WhatsApp présentes sur le Google Play Store

Une fausse application WhatsApp pour Android a été repérée sur le Google Play Store, où elle a dépassé les 500 000 téléchargements et peut même apparaître au-dessus de la version officielle grâce à une annonce sponsorisée. Cette découverte intervient quelques jours après le retrait d’une fausse application Google Chrome qui avait elle aussi été promue par la publicité de la boutique Android et téléchargée plus de 100 000 fois.

Une copie de WhatsApp propulsée en tête des résultats

La fausse application WhatsApp a été signalée après qu’un utilisateur de Reddit a constaté qu’elle apparaissait dans les résultats sponsorisés d’une recherche visant la véritable messagerie. Publiée sous le nom de développeur « Agment Assets sallu », elle reprend le nom WhatsApp, son icône, ses captures d’écran et une grande partie du texte de présentation officiel. Selon sa fiche sur le Play Store, elle a déjà dépassé les 500 000 téléchargements.

Le problème est d’autant plus préoccupant que cette copie peut bénéficier d’une visibilité payante au-dessus de l’application officielle. Il ne s’agit toutefois pas d’un résultat systématique : selon certains utilisateurs, la version officielle apparaît en premier. La copie semble également inscrite au programme « Accès anticipé » du Google Play Store, ce qui désactive les avis publics et prive ainsi les utilisateurs d’un moyen habituel de repérer une application suspecte.

Le faux Chrome avait dépassé les 100 000 téléchargements

Deux jours plus tôt, un autre utilisateur de Reddit a signalé qu’une fausse application Google Chrome avait été téléchargée plus de 100 000 fois avant son retrait du Play Store. Elle était publiée par un développeur nommé « Hizbartech » et apparaissait elle aussi dans les résultats sponsorisés, parfois au-dessus du véritable navigateur de Google.

L’application avait d’abord été mise en ligne sous le nom « Ball Bounce » en tant que jeu le 22 août. Le 30 septembre, son développeur avait changé son nom et son icône pour lui donner l’apparence de Chrome. Il ne s’agissait pourtant pas d’un navigateur, mais d’une application de discussion aux réponses préenregistrées. Google a finalement retiré cette copie après son signalement et la couverture médiatique de l’affaire.

Ces deux affaires soulèvent une question de confiance : une application présente dans la boutique officielle de Google n’est pas nécessairement authentique et une position sponsorisée ne garantit pas davantage sa légitimité. Dans les deux cas, des développeurs ont réussi à exploiter la ressemblance avec des applications populaires pour obtenir de la visibilité, alors que le système de vérification aurait dû empêcher l’usurpation d’identité.

Pour limiter les risques, il est recommandé de vérifier le nom exact du développeur avant toute installation. Pour WhatsApp, l’éditeur officiel est WhatsApp LLC. Pour Chrome, il s’agit de Google LLC. Méfiez-vous des copies qui reprennent les logos et les descriptions officielles, même lorsqu’elles apparaissent tout en haut des résultats.