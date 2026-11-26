Quatre ans après la collision volontaire de la sonde DART avec l’astéroïde Dimorphos, les premières images rapprochées obtenues par Hera révèlent l’ampleur des dégâts. L’Agence spatiale européenne (ESA) vient de dévoiler un cratère comparable à un stade de football, le tout accompagné de bouleversements inattendus dans le comportement de l’astéroïde.
En septembre 2022, la mission DART de la NASA avait percuté Dimorphos à environ 24 000 km/h, réduisant de 33 minutes sa période orbitale autour de Didymos. Arrivée début novembre à proximité du système binaire, Hera permet désormais d’observer directement les conséquences de cette expérience de défense planétaire. « DART a démontré que nous pouvions modifier l’orbite d’un astéroïde. Hera révèle maintenant ce qui est arrivé à l’astéroïde lui-même », souligne Ian Carnelli, responsable de la mission.
Les photographies montrent qu’une face de Dimorphos, large d’environ 151 mètres, a été considérablement aplatie par un cratère occupant pratiquement toute sa largeur.
« Les scientifiques se demandaient si Dimorphos présentait un cratère, avait changé de forme ou était resté identique. À notre grande surprise, les trois réponses sont correctes ! », explique avec enthousiasme Patrick Michel, responsable scientifique de la mission.
Autre découverte majeure : l’impact aurait provoqué une rotation chaotique de Dimorphos, tandis que des centaines de blocs rocheux de quelques mètres gravitent désormais autour du couple d’astéroïdes. Ces observations complètent les précédentes découvertes de débris expulsés lors de la collision. Didymos, le plus gros astéroïde, semble quant à lui relativement épargné.
Durant les six prochains mois, Hera poursuivra ses observations avant de déployer deux nanosatellites, Milani et Juventas, chargés d’étudier la composition et la structure interne de Dimorphos.
Ces résultats permettront d’affiner les modèles de déviation d’astéroïdes et de transformer cette première expérience réussie en une méthode de protection planétaire réellement maîtrisée.
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