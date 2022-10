DART : l’astéroïde Dimorphos est désormais suivi par une trainée de débris de 10 000 km !

La mission DART (Double Asteroid Redirection Test) a réussi sa première étape: la sonde envoyée par la NASA a percuté de plein fouet l’astéroïde Dimorphos, et des analyses/observations sont en cours afin de déterminer si l’orbite de l’astéroïde par rapport à son grand frère Didymos a été modifiée suite au choc.

Une nouvelle image de Dimorphos a été capturée par les astronomes Teddy Kareta du Lowell Observatory et Matthew Knight de l’U.S. Naval Academy via le télescope Southern Astrophysical Research (SOAR) situé au Cerro Tololo Inter-American Observatory du NOIRLab (Chili). Le cliché montre l’astéroïde suivi de très près par une longue trainée de débris… de 10 000 km ! Avant le choc avec DART, la trainée de Dimorphos ne dépassait pas 160 m. Vu du profane, Dimorphos ressemble désormais plus à une comète qu’à un bout de caillou spatial qui aurait pris une sonde sur le coin du rocher…

D’autres observations de SOAR sont actuellement en cours d’analyse tandis que de son côté la NASA dépouille les données de Webb et de Hubble. Cette masse d’informations exploitables devrait bientôt confirmer (ou infirmer) la totale réussite de la mission DART.