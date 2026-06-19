NASA : la sonde Lucy révèle l’origine violente de l’astéroïde Donaldjohanson

La sonde Lucy de la NASA vient d’offrir un nouvel aperçu spectaculaire de l’histoire chaotique de notre système solaire. En survolant l’astéroïde Donaldjohanson le 20 avril 2025, l’engin a photographié un corps céleste à la forme étonnante, proche d’une cacahuète, dont l’apparence serait le résultat d’une collision majeure survenue il y a environ 155 millions d’années.

Un astéroïde étrange, né d’un impact ancien

Donaldjohanson appartient à la ceinture principale d’astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Les nouvelles observations publiées dans Science suggèrent qu’il serait un fragment issu de la famille d’astéroïdes Erigone, un groupe formé après la destruction partielle d’un corps parent beaucoup plus massif.

Selon les modèles étudiés par l’équipe dirigée par Simone Marchi, un astéroïde d’environ 80 kilomètres de diamètre aurait été percuté par un objet large d’environ 20 kilomètres. Les débris produits par cette catastrophe se seraient ensuite réassemblés pour former des corps plus petits, dont Donaldjohanson.

Deux lobes criblés de cratères

Lors de son passage à seulement 960 kilomètres, Lucy a révélé un astéroïde plus grand que prévu, long d’environ 8 kilomètres et large de 3,5 kilomètres. Les images montrent deux lobes fortement cratérisés reliés par une zone centrale plus lisse. Cette structure pourrait s’expliquer par l’accrétion progressive de fragments après l’impact originel.

Les chercheurs ont aussi détecté des indices de minéraux altérés par l’eau, notamment des phyllosilicates contenant du fer. Cela suggère que de l’eau liquide a brièvement existé dans l’histoire ancienne du corps parent, avant sa fragmentation.

Donaldjohanson n’est qu’une étape pour Lucy, lancée en 2021 afin d’étudier les astéroïdes troyens de Jupiter à partir de 2027. Chaque survol enrichit le puzzle : ces petits mondes, parfois difformes et cabossés, conservent des traces précieuses des collisions, migrations et transformations qui ont façonné le système solaire primitif.