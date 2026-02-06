Un astéroïde pourrait frapper la Lune en 2032 et déclencher des pluies de météores sur Terre

L’astéroïde baptisé 2024 YR4 pourrait marquer l’histoire en percutant la Lune au mois de décembre 2032. Selon une étude récente, un tel évènement reste peu probable mais non négligeable, avec environ 4 % de chances d’impact (ce qui est beaucoup en astronomie). Si le choc se produisait, ce dernier libérerait alors une énergie équivalente à plusieurs mégatonnes, générant un flash lumineux visible depuis la Terre et des phénomènes célestes spectaculaires.

Un impact potentiellement visible à l’œil nu

Les chercheurs ont réalisé près de 10 000 simulations pour estimer le point d’impact possible et ont calculé que l’explosion lunaire pourrait atteindre une luminosité comparable à celle de Vénus, ce qui la rendrait perceptible à l’œil nu, sans instruments. Après l’éclair initial, un halo infrarouge pourrait persister plusieurs heures, et plus étonnant encore, l’impact projetterait des millions de fragments lunaires dans l’espace dont certains traverseraient l’atmosphère terrestre sous forme de pluies de météores, et ce durant plusieurs jours.

Selon les chercheurs, l’astéroïde 2024 YR4 pourrait frapper la Lune le 22 décembre 2032

Découvert fin 2024 par le système chilien ATLAS, l’astéroïde avait initialement suscité l’inquiétude en raison d’un risque de collision avec la Terre, risque depuis totalement écarté. Les astronomes concentrent désormais leur attention sur son interaction potentielle avec la Lune, qu’ils considèrent comme une occasion scientifique exceptionnelle d’observer en temps réel la formation d’un cratère majeur.

Une opportunité scientifique rarissime

D’ici à son prochain passage rapproché, prévu avant 2032, de nouvelles observations permettront d’affiner sa trajectoire et d’évaluer plus précisément les risques. Un contact entre la Lune et cet astéroïde offrirait aux scientifiques et aux passionnés d’astronomie un spectacle unique, et enrichirait au passage la compréhension des impacts cosmiques et de leurs effets dans le système Terre-Lune. Un heureux accident donc…