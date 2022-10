Mission Dart : la sonde de la NASA a bien dévié la trajectoire de l’astéroïde Dimorphos

L’humanité peut pousser un grand ouf de soulagement. Si par le plus grand des hasards un astéroïde « tueur de mondes » se dirigeait vers la Terre, nous aurions désormais de quoi éviter le destin funeste des lointains dinosaures. La NASA a en effet confirmé que la mission DART est un succès total : le choc entre la sonde de la NASA et Dimorphos a bien dévié la trajectoire de l’astéroïde.

L’asteroide Dimorphos et la trainée de débris de 10 000 km de long résultant de son choc avec la sonde DART

Bill Nelson, le grand patron de la NASA, a ainsi confirmé que le vaisseau de la Nasa était parvenu à réduire de 32 minutes l’orbite de Dimorphos. Dimorphos faisait jusqu’ici le tour de Didymos en 11 heures et 55 minutes, un tour de manège réduit à 11 heures et 23 minutes. « C’est un moment décisif pour la défense planétaire, et un moment décisif pour l’humanité » a déclaré avec enthousiasme le directeur de l’agence.

Le résultat obtenu va même au-delà des espérances de la NASA : la mission DART aurait été considérée comme un succès avec une réduction d’orbite de « seulement » 10 minutes. La confirmation du succès de DART a été obtenue grâce aux données fournies par James Webb et Hubble, les deux télescopes spatiaux étant aux premières loges pour observer le grand choc.