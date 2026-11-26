Longtemps en retrait face à ses concurrents, X vient d’introduire un dispositif de contrôle parental destiné aux adolescents de 13 à 17 ans. Les parents peuvent désormais encadrer le temps passé sur le réseau social, les contenus recommandés et les interactions avec d’autres utilisateurs. Particularité importante : cette supervision nécessite l’accord explicite du mineur.

Six fonctionnalités pour encadrer l’utilisation de X

Le nouveau tableau de bord permet de consulter le temps d’utilisation des sept derniers jours et de fixer une limite quotidienne. Les parents peuvent également approuver chaque nouvel abonné, une option qui rend automatiquement le compte privé.

Il est aussi possible de limiter les recommandations du fil des comptes suivis, masquer certains mots et désactiver les contenus sensibles. D’autres paramètres permettent de contrôler les personnes autorisées à envoyer des messages privés et de connaître l’identité des comptes avec lesquels l’adolescent échange individuellement.

Ces fonctionnalités rapprochent X des comptes adolescents d’Instagram et des outils de supervision de TikTok, deux plateformes engagées depuis plusieurs années dans la protection des mineurs.

Une supervision impossible sans l’accord de l’adolescent

La liaison des comptes s’effectue par invitation, que l’adolescent peut accepter ou refuser. Elle prend automatiquement fin à ses 18 ans. Les modifications apportées aux paramètres restent visibles dans son historique d’activité.

X insiste cependant sur une limite essentielle : « Les parents et responsables légaux ne peuvent pas lire les messages privés, consulter les recherches ou l’historique de visionnage, publier au nom de leur adolescent ni accéder à son compte. »

Cette initiative intervient alors que Meta renforce également ses protections pour les jeunes internautes, sous une pression réglementaire croissante.

Reste qu’en conditionnant la supervision à l’accord du mineur, X privilégie la transparence et le respect de sa vie privée, une approche qui pourrait néanmoins limiter l’adoption de ces nouveaux garde-fous, notamment dans les familles où leur utilisation serait particulièrement nécessaire.