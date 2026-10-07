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Anthropic lance Claude Haiku 5.5, son petit modèle IA qui gagne en puissance

3 min.
7 Oct. 2026 • 22:56
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Anthropic lance Claude Haiku 5.5, une nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle le plus léger avec des performances largement supérieures à Haiku 4.5 et un coût d’utilisation fortement réduit. L’entreprise facture désormais 0,10 dollar par million de tokens en entrée et 0,50 dollar en sortie pour les requêtes de moins de 100 000 tokens.

Claude Logo

De belles améliorations pour Claude Haiku 5.5

Haiku 5.5 complète ainsi la nouvelle gamme de Claude après les lancements récents d’Opus 5.5 et de Sonnet 5.5. Anthropic le destine avant tout aux traitements massifs où la vitesse et le coût comptent autant que la qualité, comme la classification, l’extraction de données, les résumés, les requêtes de bases de données ou les assistants capables d’effectuer des tâches en continu.

Anthropic met surtout en avant les progrès réalisés dans les usages dits agentiques. Sur les benchmarks, Claude Haiku 5.5 obtient par exemple 72,4 % sur OSWorld 2.1, un test consacré à l’utilisation d’un ordinateur, contre seulement 15,7 % pour Haiku 4.5. Sur Terminal-Bench 4.0, consacré aux tâches complexes en ligne de commande, il passe également de 0 % à 39,2 %.

Claude Haiku 5.5 Benchmarks

Le modèle dispose aussi pour la première fois d’un réglage permettant de contrôler l’effort consacré au raisonnement. Anthropic propose ainsi plusieurs niveaux d’effort afin de privilégier soit la rapidité, soit une analyse plus approfondie selon la difficulté de la tâche. Claude Haiku 5.5 conserve par ailleurs une fenêtre de contexte pouvant atteindre 1 million de tokens.

Cette montée en puissance rapproche le modèle de tâches jusque-là davantage associées aux modèles plus coûteux de la gamme. Anthropic présente notamment Claude Haiku 5.5 comme un candidat pour fonctionner en tant que sous-agent aux côtés d’Opus 5.5 ou de Sonnet 5.5, en prenant en charge les opérations répétitives pendant que le modèle principal s’occupe des tâches plus complexes.

Le prix devient l’autre argument majeur

La baisse de prix constitue l’autre changement important. Anthropic estime que Claude Haiku 5.5 coûte environ 75 % moins cher en moyenne que Haiku 4.5. Le tarif de 0,10 dollar par million de tokens en entrée s’applique jusqu’à 100 000 tokens. Au-delà, le prix passe à 0,50 dollar, tandis que la sortie passe de 0,50 à 2,50 dollars par million de tokens.

Anthropic profite également du lancement pour réduire de moitié le prix de lecture du cache de Sonnet 5.5, ce qui doit diminuer d’environ 20 % le coût de nombreux traitements agentiques. L’entreprise ajoute enfin des crédits API mensuels pour les abonnés Max et Team afin de faciliter la création d’agents et d’applications utilisant Claude.

Claude Haiku 5.5 est disponible dès maintenant via Claude sur le Web ainsi que sur Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure, avec l’identifiant claude-haiku-5-5.

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