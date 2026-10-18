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Analyse : le Mondial de l’Auto montre pourquoi les droits de douane ne suffisent plus face aux marques chinoises

10 min.
18 Oct. 2026 • 22:32
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Le Mondial de l’Auto 2026 a rendu visible une transformation que les statistiques européennes annonçaient déjà : une vingtaine de marques chinoises se sont installées à Paris, environ deux fois plus qu’en 2024, avec des modèles électriques, hybrides et haut de gamme conçus pour le marché européen. Cette présence intervient quelques jours après un accord provisoire entre Bruxelles et Pékin destiné à modérer les exportations chinoises d’hybrides. Deux ans plus tôt, l’Union européenne avait déjà imposé des droits compensateurs sur les voitures 100 % électriques produites en Chine. Pourtant, les ventes chinoises continuent de progresser. Le salon pose donc une question plus importante que le nombre de stands : les protections commerciales européennes freinent-elles réellement l’offensive chinoise, ou déplacent-elles simplement la concurrence vers d’autres motorisations, d’autres gammes et des usines implantées en Europe ?

BYD ATTO 8 Rouge

Paris devient un test grandeur nature pour l’industrie européenne

Le contraste est net. Les groupes européens exposent des voitures électriques plus abordables et font revenir des noms historiques, tandis que BYD, Chery, Changan, Geely ou Xpeng multiplient les marques et les segments. Nous avons présenté cette offensive chinoise au Mondial dans notre article d’actualité. L’enjeu ne se réduit toutefois pas à une démonstration de force commerciale. Pour des constructeurs confrontés à une baisse de la demande intérieure en Chine et quasiment exclus des États-Unis, l’Europe est devenue l’un des rares grands marchés riches encore accessibles.

Cette dépendance explique la densité de l’offre. Selon Reuters au salon de Paris, les marques chinoises ne ciblent plus seulement l’entrée de gamme : Avatr, Denza ou Zeekr cherchent à redéfinir le luxe autour des logiciels, des aides à la conduite, de la recharge rapide et du confort numérique. L’Europe représente 72 % des ventes mondiales de voitures à plus de 50 000 dollars hors États-Unis. Elle offre donc les marges dont les groupes chinois ont besoin au moment où la guerre des prix réduit leur rentabilité domestique.

DENZA Z9GT

La Denza Z9GT à Paris, dans un visuel diffusé pour le lancement international de la marque du groupe BYD en avril 2026

Il ne faut pas confondre visibilité et victoire acquise. Les marques allemandes disposent de réseaux, d’une valeur de revente, d’un service après-vente et d’une réputation bâtie sur plusieurs décennies. Convaincre un acheteur de confier 60 000 ou 80 000 euros à une marque nouvelle exige davantage qu’un écran plus grand. Mais le salon montre que la concurrence ne porte déjà plus uniquement sur la voiture électrique la moins chère. Elle se déplace vers les segments qui financent historiquement la recherche, les usines et l’image des constructeurs européens.

Les droits de 2024 ont fermé une porte, pas le marché

En octobre 2024, la Commission européenne a conclu son enquête sur les subventions chinoises et imposé pour cinq ans des droits compensateurs sur les voitures électriques à batterie fabriquées en Chine. Les taux ont été fixés à 17 % pour BYD, 18,8 % pour Geely et 35,3 % pour SAIC, avec des barèmes distincts pour les autres producteurs. L’objectif était de corriger un avantage jugé artificiel, pas de fermer le marché. La mesure ciblait cependant une catégorie précise : les véhicules 100 % électriques.

Les constructeurs se sont adaptés en accélérant les hybrides et surtout les hybrides rechargeables, qui combinent moteur thermique, batterie et recharge sur secteur. Ces modèles échappaient au cœur du dispositif tout en répondant aux inquiétudes d’autonomie et de recharge de nombreux clients. La réaction apparaît dans les données de l’Association des constructeurs européens d’automobiles. Au premier semestre 2026, les marques chinoises détenaient 14 % du segment hybride européen et 25 % des hybrides rechargeables, contre 2 % dans les deux catégories en 2024, indique l’ACEA dans son bilan du 9 octobre.

L’accord provisoire négocié ce mois-ci entre l’Union européenne et la Chine vise cette nouvelle voie. Dans sa conférence de presse officielle, le commissaire européen Maroš Šefčovič a expliqué que l’entente réduirait de plus de moitié les exportations chinoises d’hybrides vers l’Union sur quatre ans, par rapport à un scénario sans changement. Les paramètres complets doivent encore être approuvés et publiés. Le chiffre de 350 000 véhicules par an à partir de 2027 a été rapporté par plusieurs médias, mais il ne figurait pas dans les informations officielles disponibles au moment de la rédaction.

Cette succession illustre la limite d’une défense construite moteur par moteur. Une taxe peut modifier rapidement le choix de la technologie exportée. Elle peut aussi pousser un constructeur à monter en gamme, puisque le coût fixe du droit est plus facile à absorber sur un véhicule cher, ou à rechercher une autre origine de production. La mesure achète du temps ; elle ne supprime ni les capacités industrielles chinoises, ni leur besoin de trouver des débouchés.

Produire en Europe transforme le problème au lieu de le faire disparaître

Le contournement le plus durable ne passe pas par une astuce douanière, mais par l’usine européenne. BYD a choisi Szeged, en Hongrie, pour son premier site de voitures particulières dans l’Union et y ajoute un siège régional ainsi qu’un centre de recherche. Geely et Ford ont annoncé une coentreprise à Valence. Le 16 octobre, Stellantis et Leapmotor ont officialisé le démarrage de la production du B10 à Saragosse. Une voiture chinoise par sa marque et sa technologie peut donc devenir européenne par son assemblage, ses salariés et une partie de ses fournisseurs.

Pour l’Union, cette localisation produit des effets ambigus. Elle préserve des emplois dans des usines existantes, attire du capital et raccourcit les chaînes logistiques. Elle peut également imposer les normes sociales, environnementales et de sécurité européennes à une part croissante de la production. Dans le cas Leapmotor, l’alliance avec Stellantis apporte immédiatement un réseau commercial, des sites industriels et une connaissance réglementaire que la marque chinoise aurait mis des années à construire seule.

Leapmotor B10 Dans Usine

Un Leapmotor B10 dans l’usine Stellantis de Figueruelas, près de Saragosse, lors de la cérémonie de lancement de sa production le 16 octobre 2026

Mais l’étiquette « fabriqué en Europe » ne garantit pas que l’essentiel de la valeur reste sur le continent. La batterie, l’électronique de puissance, les logiciels, les brevets ou certains composants peuvent encore venir de Chine. Le contrôle de la plateforme et des données peut rester chez le constructeur d’origine. C’est pourquoi les futures règles de contenu local devront préciser ce qu’elles cherchent à protéger : l’assemblage final, l’emploi, la chaîne de fournisseurs, la propriété intellectuelle ou l’autonomie technologique. Un pourcentage mal conçu favoriserait des opérations de finition sans recréer l’écosystème industriel attendu.

Le retard européen ne se résume plus au coût de fabrication

Les écarts de coût restent centraux. Les groupes chinois bénéficient d’un marché intérieur immense, d’une chaîne de batteries intégrée, de cycles de développement rapides et, selon l’enquête européenne, de soutiens publics qui ont faussé la concurrence. Mais réduire leur avantage à des subventions conduit à sous-estimer ce qui est désormais visible dans les produits : architectures électriques intégrées, recharge à très forte puissance, logiciels mis à jour à distance et multiplication rapide des variantes.

La recharge Flash Charging de BYD illustre cette bataille technologique. Les performances annoncées doivent toujours être confrontées aux conditions réelles et au déploiement des bornes compatibles, mais elles imposent un rythme. Un constructeur européen qui met cinq ans à développer une plateforme affronte des groupes capables de corriger leur offre en deux ou trois ans, puis d’amortir les composants sur plusieurs marques.

Le marché européen est en outre suffisamment électrifié pour attirer ces investissements. Sur les huit premiers mois de 2026, les voitures à batterie ont représenté 21,7 % des immatriculations neuves dans l’Union, contre 15,8 % un an auparavant, selon les chiffres de l’ACEA. Les hybrides ont atteint 36,6 %. Il ne s’agit plus d’un marché expérimental : les motorisations électrifiées forment le centre de croissance, exactement là où les constructeurs chinois ont concentré leurs capacités.

Les groupes européens gardent néanmoins des atouts. Ils connaissent les attentes locales, possèdent un maillage dense de garages et peuvent partager leurs plateformes. Des projets comme la microvoiture Liux Big développée en Espagne montrent aussi qu’une réponse ne doit pas toujours copier les grands SUV chinois. Elle peut exploiter les contraintes européennes : villes denses, coûts d’énergie, stationnement et besoin de véhicules plus légers. Encore faut-il transformer ces particularités en produits rentables plutôt qu’en prototypes.

La protection peut acheter du temps, seule l’industrie peut l’utiliser

Les droits de douane européens n’ont donc pas échoué au sens strict. Ils ont renchéri les voitures électriques importées depuis la Chine, signalé que les subventions seraient contestées et encouragé une partie de la production à se rapprocher des clients européens. L’accord sur les hybrides peut éviter qu’un déplacement massif vers cette motorisation annule entièrement leur effet. Pour l’emploi et la résilience, obtenir des usines en Hongrie ou en Espagne est déjà un résultat concret.

Mais une barrière ne décide pas de la voiture que les consommateurs voudront acheter dans cinq ans. Si elle reste trop longtemps le principal instrument, elle risque de préserver des coûts élevés sans accélérer les logiciels, les batteries ou les usines. Si elle est trop faible, l’arrivée brutale de capacités chinoises peut fragiliser des acteurs européens avant qu’ils aient achevé leur transition. La politique crédible doit donc combiner une concurrence loyale, des règles de contenu local mesurables, une énergie moins chère, des réseaux de recharge et du financement pour industrialiser les technologies plutôt que seulement les annoncer.

Le Mondial de l’Auto ne prouve pas que les marques chinoises domineront l’Europe. Il montre que la question a changé. Il ne suffit plus de taxer des voitures électriques expédiées depuis la Chine : il faut décider quelles étapes de conception, de production et de valeur ajoutée l’Europe veut conserver lorsque ces mêmes marques fabriquent à Saragosse, Szeged ou Valence. Les prochains indicateurs seront plus révélateurs que les stands parisiens : la part des hybrides après l’entrée en vigueur de l’accord, la proportion de composants européens dans les nouvelles usines, la vitesse de déploiement des réseaux de vente et la capacité des constructeurs historiques à réduire leurs cycles de développement. Les droits de douane peuvent ralentir l’horloge ; ils ne peuvent pas construire la réponse industrielle à sa place.

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