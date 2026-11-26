Avant la ruée sur les puces d’intelligence artificielle, Nvidia avait déjà profité d’un autre engouement : celui des mineurs de cryptomonnaies pour ses cartes graphiques. Des années plus tard, cet épisode continue de poursuivre le fabricant devant les tribunaux. Nvidia vient d’accepter un accord de 290 millions de dollars avec des investisseurs qui l’accusent d’avoir minimisé le poids du minage dans ses ventes. Annoncé le 25 novembre, ce compromis doit encore recevoir le feu vert de la justice américaine.

Des GeForce pour jouer… ou pour miner

Retour en 2017 et 2018. Les cartes graphiques de Nvidia intéressent alors une clientèle qui cherche à rentabiliser leur puissance de calcul en minant des cryptomonnaies. Les mêmes GPU peuvent ainsi rejoindre un PC de jeu ou une installation de minage. Dans les résultats du fabricant, ces ventes alimentent les revenus de l’activité gaming, même lorsque les cartes ne servent jamais à afficher le moindre jeu.

Cette distinction compte pour les investisseurs. Un marché porté par les joueurs n’évolue pas nécessairement au même rythme qu’une demande suspendue à la rentabilité du minage. Lorsque les cours des cryptomonnaies chutent et que l’activité rapporte moins, l’intérêt pour de nouvelles cartes peut retomber brutalement.

C’est précisément cette dépendance que les plaignants reprochent à Nvidia et à Jensen Huang d’avoir sous-estimée dans leur communication. Selon eux, le groupe aurait donné l’impression que la croissance de son activité gaming reposait davantage sur les joueurs, en minimisant la contribution des mineurs. Ils estiment donc avoir acheté des actions sans disposer d’une image fidèle des risques. Le retournement de 2018 a laissé des traces : d’après leurs avocats, l’action Nvidia a perdu 28,5 % lorsque l’ampleur du problème est apparue en novembre de cette année-là.

Une bataille judiciaire qui dure depuis 2018

Nvidia a longtemps cherché à faire rejeter cette plainte, déposée en 2018. L’entreprise a d’abord obtenu gain de cause, avant qu’une cour d’appel ne relance une partie des accusations. Le dossier est même remonté jusqu’à la Cour suprême des États-Unis, qui a finalement renoncé à examiner le recours en décembre 2024, sans se prononcer sur le fond. Cette affaire est distincte de la récente plainte d’actionnaires liée à l’affaire Alice Huang.

Le compromis soumis au tribunal californien le 24 novembre pourrait mettre fin à ce long contentieux. Nvidia continue de contester les accusations et ne reconnaît aucune faute dans le cadre de l’accord. Le fonds de 290 millions de dollars doit servir à indemniser les investisseurs éligibles ayant acheté des actions entre le 10 août 2017 et le 15 novembre 2018. Son versement reste conditionné à l’approbation de la justice : le dossier n’est donc pas encore définitivement clos.

Le minage avait déjà valu une sanction à Nvidia

Les actionnaires n’étaient pas les seuls à s’interroger sur la présentation de ces revenus. En mai 2022, Nvidia avait accepté de payer 5,5 millions de dollars à la SEC, le gendarme boursier américain. Le régulateur lui reprochait de ne pas avoir suffisamment expliqué l’influence du minage sur la croissance de son activité gaming dans deux rapports trimestriels de l’exercice fiscal 2018, alors que l’entreprise disposait d’informations montrant son importance. Nvidia avait réglé cette procédure sans admettre ni contester les constats de la SEC. Ce premier accord ne couvrait toutefois pas les demandes d’indemnisation des investisseurs, qui ont poursuivi leur propre action.