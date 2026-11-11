Nvidia et Jensen Huang visés par une plainte d’actionnaires après l’affaire Alice Huang

La crise qui secoue Nvidia prend désormais une dimension judiciaire : un actionnaire du géant des puces d’intelligence artificielle a déposé une plainte visant l’entreprise et son CEO Jensen Huang, tous deux accusés d’avoir trompé les investisseurs sur la nature de ses relations avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed soupçonnée par les autorités américaines d’avoir travaillé pour le renseignement chinois.

Une action collective réclamée contre Nvidia

La plainte a été déposée devant un tribunal fédéral de San José par l’investisseur Mark Kistenmacher, qui cherche à obtenir le statut d’action collective au nom des personnes ayant acheté des titres Nvidia entre le 9 octobre 2025 et le 8 novembre 2026. Selon le plaignant, Nvidia aurait minimisé les liens entre son dirigeant et Alice Huang alors que ceux-ci étaient susceptibles de représenter un risque pour l’entreprise et ses actionnaires.

Jensen Huang a depuis reconnu avoir été infidèle à son épouse, tandis que le conseil d’administration de Nvidia a lancé une enquête indépendante sur un possible espionnage chinois. Nvidia précise toutefois qu’aucun élément ne permet actuellement d’affirmer que des secrets industriels ou des informations touchant à la sécurité nationale américaine ont été compromis.

La chute de l’action Nvidia alimente la plainte

Les conséquences boursières sont déjà considérables. L’action Nvidia a fortement reculé depuis les dernières révélations, faisant disparaître plusieurs centaines de milliards de dollars de capitalisation. Le groupe s’était pourtant encore récemment rapproché du seuil des 6 000 milliards de dollars de valorisation.

La plainte affirme que les investisseurs ont subi « des pertes et dommages importants » en raison des actes et omissions reprochés à Nvidia et Jensen Huang. Cette procédure judiciaire est lancée alors que les relations commerciales du groupe avec la Chine sont déjà scrutées de près, notamment concernant les exportations de puces Nvidia H200.

L’affaire reste pour l’heure au stade des accusations et aucune juridiction ne s’est encore prononcée sur leur bien-fondé. Mais entre enquête interne, soupçons d’espionnage, pression politique et plainte d’actionnaires, Nvidia doit désormais gérer une crise de grande ampleur, une crise qui dépasse déjà largement le seul champ technologique