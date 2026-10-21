Robots livreurs : Coco Robotics et Serve Robotics visés par des plaintes sur les données biométriques

Les robots de livraison autonomes pourraient observer bien davantage que leur environnement. À Chicago, deux recours collectifs distincts visent Coco Robotics et Serve Robotics, accusés d’avoir enregistré des caractéristiques biométriques de clients sans leur consentement lors de livraisons effectuées pour DoorDash et Uber Eats.

Les caméras et le LiDAR au cœur des accusations

Dans le dossier concernant Coco Robotics, le plaignant affirme qu’un robot a filmé ses mains, sa tête et son visage au moment où il récupérait une commande. Les capteurs LiDAR auraient aussi mesuré leur géométrie et leur distance par rapport à la machine. Un opérateur distant aurait par ailleurs pu suivre la scène en direct.

Serve Robotics fait face à des accusations similaires. Le plaignant estime que le robot aurait collecté et conservé des informations biométriques sans autorisation, avec la possibilité que ces dernières servent à entraîner des systèmes d’intelligence artificielle ou soient transmises à des tiers. Une problématique qui rappelle les débats autour de la reconnaissance faciale et de l’utilisation de données personnelles pour l’entraînement des IA.

Une loi particulièrement stricte dans l’Illinois

Les deux procédures s’appuient sur le Biometric Information Privacy Act de l’Illinois. Ce texte de loi impose notamment aux entreprises d’informer les personnes concernées, d’obtenir leur consentement écrit et de définir des règles de conservation et de destruction des données biométriques. Les plaignants réclament jusqu’à 1 000 dollars par infraction, ou 5 000 dollars lorsqu’une violation est considérée comme intentionnelle.

Coco Robotics et Serve Robotics contestent évidemment ces accusations. Ces premières plaintes pour des robots livreurs sont déposées alors que les machines de ce type se multiplient dans l’espace public. En France aussi, leur arrivée commence à être encadrée. Gageons qu’à mesure que les robots de livraison envahiront les trottoirs, la question du traitement des données deviendra de plus en plus critique.