Digit 5 : Agility Robotics dévoile un robot humanoïde capable de « faire attention » aux travailleurs humains qui l’entourent

Pour faire entrer les robots humanoïdes dans les entreprises, la puissance et l’autonomie ne suffisent plus. Agility Robotics vient de présenter Digit 5, une nouvelle génération de son robot industriel dont la principale innovation concerne la sécurité. L’objectif est de permettre aux machines d’évoluer aux côtés des salariés sans imposer systématiquement les barrières physiques qui entourent les automates traditionnels.

Un robot capable de s’accroupir pour éviter les collisions

Digit 5 dispose de plusieurs technologies de détection associées à des algorithmes d’intelligence artificielle. Lorsqu’une personne s’approche, le robot peut modifier sa trajectoire, interrompre ses mouvements ou adopter une position accroupie pour limiter les risques d’accident.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cette réponse graduée constitue une différence importante face aux systèmes industriels qui reposent principalement sur l’isolement des machines. La sécurité devient ainsi une fonction intégrée au comportement du robot, même si son efficacité devra être démontrée dans les environnements de production.

Cette problématique mobilise déjà d’autres constructeurs, notamment HIGEN RNM avec ses actionneurs capables de réagir rapidement aux perturbations.

Des capacités renforcées pour les entrepôts et les usines

Le nouvel humanoïde peut soulever des charges atteignant 23 kg et accéder à des étagères situées jusqu’à 2,20 mètres de hauteur. Son autonomie annoncée atteint 90 minutes, avec une recharge adaptée aux cycles de travail industriels.

Agility revendique également plus de 65 000 heures d’exploitation cumulées sur ses précédents déploiements commerciaux. Son robot Digit a notamment été expérimenté dans les entrepôts d’Amazon.

Pour Peggy Johnson, directrice générale d’Agility Robotics, Digit 5 permet de « lever un obstacle majeur au déploiement à grande échelle des robots humanoïdes dans les environnements industriels ».

Alors que Renault expérimente également des humanoïdes sur ses lignes de production, Digit 5 illustre une évolution du secteur : l’enjeu n’est plus seulement d’automatiser les tâches physiques, mais de rendre cette automatisation compatible avec la présence quotidienne des travailleurs.