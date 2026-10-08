Un film Cyberpunk 2077 est en préparation chez Paramount

Paramount Pictures prépare un film en prises de vues réelles adapté de l’univers de Cyberpunk 2077, avec Lorenzo di Bonaventura à la production. CD Projekt Red, qui développe le jeu, sera également impliqué dans le projet qui n’a pour l’instant ni réalisateur, ni scénariste, ni casting, ni date de sortie annoncés.

Après le jeu Cyberpunk 2077, place au film

Le projet reste aux premiers stades de son développement comme l’indique Deadline et Paramount ne donne encore aucun détail sur l’histoire. Le film pourrait reprendre les événements du jeu ou raconter une nouvelle histoire dans le même univers, mais rien ne permet pour l’instant de confirmer l’une ou l’autre option.

Lorenzo di Bonaventura, notamment producteur de plusieurs films Transformers, rejoint le projet. CD Projekt Red participera également à la production et au développement créatif dans la continuité du contrôle exercé par le studio sur les différentes adaptations de son univers.

Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt Red, confirme l’enthousiasme du studio pour ce partenariat avec Paramount. Il explique que les deux entreprises partagent les mêmes ambitions créatives pour la franchise et promet davantage d’informations lorsque le moment sera venu.

Le jeu offre déjà une matière particulièrement riche pour le cinéma. Cyberpunk 2077 plonge le joueur dans Night City et suit V, une mercenaire ou un mercenaire dont le destin bascule après l’implantation d’une puce contenant la personnalité de Johnny Silverhand, le personnage interprété par Keanu Reeves dans le jeu.

Une franchise déjà habituée aux adaptations

Cette annonce n’est toutefois pas la première incursion de Cyberpunk 2077 dans l’audiovisuel. En 2023, CD Projekt Red avait annoncé un projet live-action développé avec Anonymous Content, avec la volonté de raconter une histoire inédite dans l’univers du jeu. Le studio indiquait alors rechercher un scénariste.

Les informations partagée aujourd’hui par Paramount ne précisent pas si le nouveau film est lié à ce projet précédent ou s’il s’agit d’une production distincte. Il vaut donc mieux ne pas présenter les deux développements comme un seul et même film.

Cyberpunk 2077 constitue en tout cas une propriété particulièrement importante pour CD Projekt Red. Après un lancement difficile en 2020, le jeu a bénéficié de nombreuses mises à jour et de l’extension Phantom Liberty avant de dépasser les 40 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Le studio travaille parallèlement sur la suite du jeu, connue sous le nom de code Project Orion, tandis que la série d’animation Cyberpunk : Edgerunners a déjà démontré le potentiel de cet univers en dehors du jeu vidéo. Une deuxième saison de l’anime est d’ailleurs prévue sur Netflix ce mois-ci.

Pour Paramount, le projet rejoint une stratégie plus large autour des adaptations de jeux vidéo, avec notamment des films Call of Duty et Street Fighter. Mais contrairement à ces productions dont les calendriers sont déjà davantage définis, Cyberpunk 2077 n’en est encore qu’au début.