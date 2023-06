[Xbox Games Showcase] Premier trailer pour Phantom Liberty, l’extension de Cyberpunk 2077 (+ date de sortie)

Phantom Liberty, l’extension XXL de Cyberpunk 2077, s’est dévoilée lors du Xbox Games Showcase, et bien entendu, c’est un Keanu Reeves un peu lunaire (Johny Silverhand dans le jeu) qui a fait les présentations d’usage. Avec son nouvel arc narratif (qui prend place au beau milieu de l’aventure du Cyberpunk 2077 originel), ses peaufinages graphiques et aussi Idris Elba dans un nouveau rôle de PNJ, Phantom Liberty s’annonce presque comme un renouveau pour la franchise, et prouve au passage que CD Projekt Red a beaucoup travaillé pour donner à son RPG toutes ses lettres de noblesse après un démarrage plus que poussif (et des versions consoles catastrophiques).



Dans ce nouveau DLC, V cherche à se faire retirer la Relic, synonyme d’une mort implacable, et rencontrera le netrunner SongBird, qui l’aidera dans sa quête. En échange des services de SongBird, V devra sauver la présidente des NUSA (New United States of America) suite ) son crash d’avion en plein coeur de Night City. Idris Elba incarne de son côté un ancien agent de la FIA. Le DLC Phantom Liberty sera disponible le 26 septembre prochain sur Xbox Series, PS5 et PC.