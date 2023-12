Cyberpunk 2077 : Une nouvelle mise à jour massive ajoute le métro

CDProjekt Red continue de travailler dur pour tenter de faire oublier le véritable désastre que fut le lancement de Cyberpunk 2077. Et si l’on se fie aux avis des joueurs Steam, ce long labeur commence à payer ! Mais ils ne comptent pas s’arrêter là. Après la sortie de l’extension Phantom Liberty et la mise à jour massive 2.0, une petite flopée de correctifs et de nouveautés arrive. On parle notamment d’un métro entièrement fonctionnel. Ce système inclura cinq lignes et une quinzaine de stations différentes, ainsi que la possibilité de voyager en temps réel, ou plutôt en mode fast-travel.

Plus que l’immersion qu’apporte ce nouveau mode de déplacement, le patch apporte avec lui d’autres améliorations. On pourra ainsi refaire certaines courses en voiture, tandis que des combats de boss seront améliorés. On note également l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dédiées à l’accessibilité. Des polices plus grandes, aides à la visée, modes daltonien, et même la possibilité de désactiver les timers pour les sessions de hacking seront de la partie. Le studio n’a pas encore dévoilé les notes de mise à jour complètes, mais nous promet « des nouveaux secrets à découvrir ».