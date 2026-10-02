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KultureGeek Science Figure fait fondre ses robots F.02 dans de l’acier liquide… sous le regard du Terminator
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Figure fait fondre ses robots F.02 dans de l’acier liquide… sous le regard du Terminator

2 min.
2 Oct. 2026 • 10:44
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Figure AI a choisi une méthode pour le moins spectaculaire afin de mettre à la retraite ses robots humanoïdes F.02. Plutôt que de démonter méthodiquement ses anciennes machines, la startup américaine les a expédiées en Finlande pour les faire sauter de manière autonome dans un four contenant de l’acier en fusion. Une idée qui aurait été soufflée en personne par Arnold Schwarzenegger, l’ex-Terminator : « Faites-les fondre ! ».

Protéger les technologies propriétaires de Figure

Le F.02 a joué un rôle important dans l’évolution de Figure. Il a notamment été déployé sur une chaîne de production BMW et a servi de plateforme aux premiers développements d’Helix. Avec la montée en puissance du F.03, maintenir cette ancienne flotte n’avait toutefois plus d’intérêt.

Figure voulait surtout éviter que ses actionneurs spécifiques et autres composants propriétaires puissent être récupérés par la concurrence. Un démontage complet aurait mobilisé trop longtemps les ingénieurs et risqué de retarder les travaux sur le futur F.04.

Des robots entraînés spécialement pour leur dernier saut

Après plusieurs refus de fonderies américaines et mexicaines, Figure a trouvé une installation à Imatra, en Finlande, équipée d’un four électrique à arc de 75 tonnes. Les ingénieurs ont auparavant entraîné les F.02 à sauter depuis un étage, avec des airbags pour amortir les essais.

Des cascadeurs ont fourni des références de mouvements, tandis qu’un modèle d’IA entraîné en simulation apprenait aux robots à atteindre précisément leur cible. Cette approche rappelle les progrès récents d’Helix 02 dans le contrôle corporel autonome.

Un hommage très assumé à Terminator 2

Arnold Schwarzenegger apparaît dans le film produit pour l’occasion, avec une reconstitution du célèbre final de Terminator 2. Figure précise en outre qu’aucune des séquences de la vidéo n’est générée par IA : les robots ont réellement sauté seuls dans le métal liquide.

La majorité des F.02 a ainsi disparu, quelques exemplaires étant conservés au siège. Quant au métal récupéré, il sera transformé en objets commémoratifs, donnant ainsi une ultime seconde vie à une génération de robots qui aura largement contribué à positionner Figure comme l’un des leaders du secteur de la robotique humanoïde.

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