Un parc à dinosaures liquide ses animatroniques géantes sur le Facebook Marketplace
Un parc à dinosaures liquide ses animatroniques géantes sur le Facebook Marketplace

29 Sep. 2025 • 16:45
Vous rêviez de posséder un animatronique géant de dinosaure pour rejouer certaines scènes de Jurassic Park ? C’est le moment d’agir : le parc Field Station: Dinosaurs situé à Leonia dans le New Jersey fermera définitivement ses portes le 9 novembre prochain, et pour marquer la fin de cette aventure (et glaner quelques dollars au passage), ses impressionnantes créatures animées sont mises en vente au grand public via le Facebook Marketplace. Les prix varient de 500 à près de 3 000 dollars selon la taille et la complexité : un gigantesque Spinosaurus de 16 mètres est ainsi affiché à 2 900 dollars, un Hadrosaurus avec son nid et ses œufs est proposé à 2 450 dollars, tandis qu’un Parasaurolophus bleu vif est facturé à 2 410 dollars. Certaines pièces sont équipées de boîtes vocales et de mécanismes de mouvement, transformant ces sculptures en véritables attractions interactives.

Dinos Animatroniques 1

Dinos animatroniques 2

Des événements immersifs avant la fermeture

D’ici la fermeture, les visiteurs pourront profiter d’animations spéciales. Le 27 et 28 septembre, le Jurassic Petting Zoo proposera des rencontres rapprochées avec les dinosaures et des séances photo forcément spectaculaires. En octobre, le parc accueillera ses soirées Dinosaurs After Dark chaque week-end, entre 19h et 21h30. Lanternes à la main, familles et curieux découvriront une visite nocturne mêlant frissons et humour, avec spectacles de marionnettes signés Palmieri Puppets et la mystérieuse « Dinosaur Séance », censée invoquer les spectres du Crétacé. La soirée s’achèvera autour d’un feu de camp en compagnie du « Dinosaur Troubadour » pour un chant collectif insolite. Bon, si vous n’êtes pas sur place (ce qui sera certainement le cas de 99,9% des lecteurs de cet article), ce programme ne risque pas de vous soulever d’enthousiasme.

Dinos Animatroniques

Un dernier adieu avant l’extinction

Le parc prévoit aussi une journée Dogs & Dinos le 13 octobre, autorisant les visiteurs à venir accompagnés de leurs chiens. « Où vont plus de 30 dinosaures quand leur parc ferme ? Espérons dans de bonnes maisons », résume Guy Gsell, le producteur exécutif du site. Ces dernières festivités marquent une ultime occasion de plonger dans cette expérience familiale unique avant que les créatures ne trouvent refuge dans de nouveaux foyers… à condition bien sûr de disposer d’un jardin digne de l’ère jurassique.

 

