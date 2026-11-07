IBM met en service à Chicago son ordinateur quantique System Two équipé de Nighthawk

IBM a mis en service son premier ordinateur quantique dans l’Illinois. Installé au Hyde Park Labs de l’Université de Chicago, Quantum System Two est désormais opérationnel et utilise la puce Nighthawk, présentée par le groupe comme son processeur quantique le plus puissant à ce jour.

Une machine réelle, déjà installée à Chicago

L’annonce ne porte pas sur un concept ou une feuille de route. Le système existe, a été dévoilé sur place et peut être utilisé par l’écosystème de recherche de l’Illinois. Il doit d’abord fonctionner au Hyde Park Labs, avant d’être transféré vers l’Illinois Quantum and Microelectronics Park lorsque ce campus sera achevé.

Cette distinction compte dans un secteur où les annonces mélangent souvent prototypes de laboratoire, processeurs isolés et services accessibles à distance. Quantum System Two est une architecture complète : elle réunit le cryostat, l’électronique de contrôle et les composants nécessaires à l’exploitation du processeur. Nighthawk en est le cœur de calcul, mais le déploiement porte sur l’ensemble de la machine et sur son intégration dans un centre de recherche.

Le système doit servir d’équipement central au National Quantum Algorithm Center, créé en 2024. IBM y travaille avec des universités, des laboratoires publics et des entreprises pour développer des algorithmes quantiques. Parmi les pistes citées figurent la simulation moléculaire pour la recherche pharmaceutique, l’optimisation des réseaux électriques et la physique des hautes énergies.

Ce que change Nighthawk

Nighthawk n’est pas présenté comme un ordinateur généraliste capable de remplacer les supercalculateurs. C’est une puce conçue pour exécuter des circuits quantiques plus complexes avec une meilleure connectivité entre ses qubits. IBM cherche ainsi à augmenter le nombre d’opérations utiles avant que le bruit et les erreurs ne rendent le résultat inexploitable.

L’intérêt du site de Chicago sera de confronter les méthodes quantiques à des approches classiques sur des problèmes définis, avec des protocoles vérifiables. La proximité d’équipes universitaires et de laboratoires comme Fermilab doit faciliter ces comparaisons.

Ce déploiement constitue une évolution substantielle par rapport à la simple présentation de nouvelles puces. Nous avions déjà évoqué les ambitions d’IBM autour de ses processeurs quantiques de nouvelle génération. À Chicago, la nouveauté est leur passage dans une installation opérationnelle, associée à un programme de recherche local et à un futur déménagement vers un campus spécialisé.

Encore des limites

Un ordinateur quantique de ce type reste soumis à des contraintes lourdes. Les qubits doivent être maintenus à très basse température, les opérations sont sensibles au bruit et les erreurs s’accumulent rapidement. La correction d’erreurs complète, qui permettrait de faire fonctionner de nombreux qubits logiques fiables pendant de longs calculs, reste un objectif de développement plutôt qu’une fonction banale de la machine installée.

IBM ne donne pas dans ce communiqué le nombre de qubits de la configuration de Chicago, son taux d’erreur moyen ni un calendrier public d’accès pour chaque partenaire. Le groupe ne publie pas non plus de démonstration indépendante prouvant que System Two surpasse systématiquement les meilleurs calculs classiques. Le statut exact est donc celui d’un système opérationnel de recherche, pas celui d’un ordinateur quantique universel prêt à traiter n’importe quel problème industriel.

Le transfert futur vers l’Illinois Quantum and Microelectronics Park doit faire de la machine l’ancre du National Quantum Algorithm Center. D’ici là, elle servira au Hyde Park Labs, où des équipes peuvent commencer à développer et tester des circuits sur du matériel installé physiquement dans l’État. C’est cette disponibilité locale et immédiate, plus que la promesse d’applications lointaines, qui donne sa portée au déploiement.