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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 6 novembre
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 6 novembre

11 min.
6 Nov. 2026 • 17:58
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Booster Batterie Voiture avec Gonfleur 160PSI 9000A Diesel 12L à 49,99€ sur @Amazon en cochant le coupon sous le prix et en appliquant le code ZPOBP3PM
  • HOT! Apple iPhone Duo 1To Blanc stellaire à 2780€ au lieu de 3089€ sur @Amazon en cochant le coupon sous le prix
  • Chargeur secteur GaN 65W 3 ports Ugreen Uno Robot RG 65W – Écran LED expressif, Charge rapide USB-C / USB-A à 19,98€ sur @Electro Dépôt
  • Gourde MagSafe Ringo – 710ml, Ivoire ou Noir (Sélection de villes – Fnac et Darty) à 9,99€ au lieu de 34,99€ sur @Darty
  • The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @Amazon
  • Aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim + Kit de nettoyage minutieux + Station d’accueil indépendante à 398,17€ sur @Dyson avec le code IGRAAL10
  • Smartphone 6.3″ Xiaomi 17 – OLED 120Hz, 12 Go + 512 Go, Snapdragon 8 Elite Gen 5, Caméra Leica, 6330 mAh à 629,96€ au lieu de 850€ sur @E.Leclerc
  • PC Portable 14″ Apple MacBook Pro – M5 Max (CPU 18 cœurs, GPU 32 cœurs), 36 Go de Ram, 2 To de SSD, Noir sidéral à 3699€ sur @Carrefour
  • [Adherent] TV 65″ TCL 65C89L – 2026, SQD-Mini LED, 144 Hz, HDR 5000 Nits, Dolby Atmos, Audio by Bang & Olufsen (Via 100€ d’ODR) à 980,62€ sur @Fnac avec le code TV10
  • TV 65″ TCL 65C89K – QD-Mini LED, 4K, 144Hz à 899€ au lieu de 1025,27€ sur @Cdiscount
  • Smartphone 6.9″ Xiaomi 17 Ultra – 16/512 Go, noir à 989€ sur @E.Leclerc
  • Carte Mère MSI B850 Gaming Plus Wi-Fi 6E – ATX, AM5, DDR5 à 147,90€ au lieu de 169,81€ sur @Amazon
  • SSD Portable Crucial X10 – 1 To, IP65, USB 3.2 Gen2x2, chiffré AES-256 à 139,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
  • Ecran PC Incurvé 49″ Samsung Odyssey G91F LS49FG910EUXEN – 5120 x 1440 (Vendeur Tiers Darty) à 589,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
  • TV 55″ OLED Sony 55 Bravia 6 (2026) 4K – Expérience Cinéma & Gaming, 120Hz, Google TV, Smart TV à 999€ au lieu de 1199€ sur @Boulanger

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v6 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Pack Console Nintendo Switch 2 (Version EU) + The Legend of Zelda: Ocarina of Time (FR) à 469,99€ sur @JoyBuy
  • Pack Nintendo : Console Nintendo Switch Néon + Mario Kart 8 Deluxe + Metroid Prime 4: Beyond à 229,99€ sur @Cdiscount
  • Pack Console Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + La Pat’Patrouille: Rescue Wheels à 209,99€ sur @Cdiscount
  • Montre Connectée Google Pixel Watch 4 – Bluetooth, 45mm, Beige à 249€ au lieu de 350€ sur @Boulanger

➡️ Jeux :

  • The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 (Via Retrait Magasin) à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur PS5 à 34,99€ sur @Amazon
  • Borderlands 4 sur PS5 ou Xbox Series X à 13,69€ au lieu de 20,17€ sur @E.Leclerc
  • Mafia : The Old Country sur PS5 à 17,05€ au lieu de 20,17€ sur @E.Leclerc
  • HOT! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch à 36,57€ sur @JoyBuy
  • [Précommande] Stellar Blade – Complete Edition sur Nintendo Switch 2 à 42€ sur @E.Leclerc
  • The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition sur PS5 à 29,99€ sur @Micromania
  • The Outer Worlds 2 sur PS5 ou Xbox Series X à 17,99€ sur @Cdiscount
  • [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV7000- t – 1 To, 7400 mo/s, Compatible PS5 à 113,56€ sur @AliExpress avec le code FRD1124 / NETAC01
  • SSD externe NVMe WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox – 2 To à 199€ au lieu de 272,40€ sur @Fnac

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • HOT! Mini PC Apple Mac mini M6 – 16 Go RAM, 256 Go SSD, GPU 12 coeurs, macOS 27 Golden Gate à 949€ au lieu de 1019€ sur @Cdiscount
  • Ordinateur Portable 16″ Apple MacBook Pro Portable avec M5 Max, CPU 18 Cœurs et GPU 32 cœurs à 3999€ au lieu de 4515,30€ sur @Amazon
  • PC Fixe CyberPowerPC – Intel Ultra 5 225F, RTX 5060 Ti, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 à 999,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 3,5GHz, 16 Go DDR4, 512 Go SSD à 264,99€ au lieu de 368,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique ASRock RX 9070 Challenger 16 Go à 669,99€ sur @JoyBuy avec le code LV6P0u
  • Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code WOFR13

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 27 » Iiyama Prolite XB2791HS-B1 – IPS, FHD, 120Hz, 1ms à 90,92€ au lieu de 118,97€ sur @Amazon
  • Écran PC incurvé Samsung Odyssey G9 49″, OLED, UWQHD 5120 × 1440, 144 Hz, HDR10+, FreeSync Premium Pro à 699,99€ au lieu de 899,99€ sur @Darty
  • HOT! Écran PC 32″ TCL 32G64 – QD-Mini LED, QHD, 180Hz, 1ms, FreeSync/G-Sync à 299€ au lieu de 399€ sur @Son-vidéo
  • Blackview DCM6 Triple Ecran Pc Portable Ultra-Fin,14 « FHD 1080P IPS Moniteur pour Ordinateur Portable Certifié à 269,99€ sur @Amazon
  • Ecran PC 27″ HKC G27H2DPro – QHD, 200Hz, Dalle IPS, 1ms à 108,79€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

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