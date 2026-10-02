Netflix va diffuser des films et séries de Disney+

Disney et Netflix concluent un nouvel accord de licence qui va proposer plusieurs films et séries du groupe de Mickey sur la plateforme de streaming au logo avec la lettre N en rouge. Les deux premières saisons de Percy Jackson et les Olympiens et les cinq premiers films L’Âge de glace arriveront mondialement sur Netflix le 4 octobre pour une durée de trois mois.

Netflix devient une vitrine temporaire pour Disney

L’accord révélé par Variety couvre des contenus de catalogue ainsi que plusieurs séries actuellement diffusées sur Disney+, avec des durées et des pays variables. Disney utilise notamment Netflix comme relais promotionnel avant plusieurs sorties importantes, tout en conservant ses productions sur Disney+ lorsqu’elles y sont déjà disponibles.

Les saisons 1 et 2 de Percy Jackson et les Olympiens seront ainsi accessibles partout dans le monde sur Netflix à partir du 4 octobre. Cette fenêtre de trois mois précède l’arrivée de la saison 3 sur Disney+, prévue le 20 novembre 2026 et consacrée notamment à l’adaptation du troisième tome, La Malédiction du Titan.

La même mécanique concerne L’Âge de glace. Netflix proposera les cinq premiers films de la franchise à partir du 4 octobre pendant trois mois avant la sortie au cinéma de L’Âge de glace : Le Réveil du volcan, le sixième film programmé pour le 3 février 2027 au cinéma. Disney cherche ainsi à remettre la saga devant un large public avant son retour sur grand écran.

Plusieurs séries et films Disney rejoignent aussi le catalogue

Le partenariat s’étend à plusieurs productions de 20th Television (qui appartient à Disney). Netflix proposera notamment la série Will Trent avec ses quatre premières saisons dans le monde entier dès le 3 novembre, avant la saison 5 attendue au début 2027. Famille en réparation arrivera aux États-Unis le 1er décembre puis dans les autres pays en janvier, tandis que les trois premières saisons de Tracker seront disponibles à l’international hors des États-Unis à partir de février 2027.

Le catalogue comprendra également plusieurs séries plus anciennes :

Felicity, aux États-Unis dès le 7 octobre, puis dans d’autres pays

Revenge, disponible mondialement

American Wives, disponible mondialement

Bienvenue chez les Huang, aux États-Unis et dans certains autres pays

This Is Us, à l’international hors des États-Unis.

À partir du début de 2027, Netflix accueillera enfin une sélection de films de Pixar et de Walt Disney Animation Studios, notamment Soul, Elio et Raya et le Dernier Dragon. Les dates de sortie et les titres disponibles dépendront des pays.

L’accord fonctionne sur une base non exclusive : les contenus déjà présents sur Disney+ restent disponibles sur la plateforme de streaming. Disney conserve donc son service comme lieu de diffusion principal tout en exploitant l’audience de Netflix qui compte plus de 325 millions d’abonnés afin de générer des revenus supplémentaires et donner davantage de visibilité à certains programmes..