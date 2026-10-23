Microsoft veut fermer le studio Arkane Lyon : 217 emplois menacés

Microsoft envisage de fermer Arkane Lyon, le studio français à l’origine de Dishonored et Deathloop. Le projet menace les 217 emplois de l’entreprise et pourrait également compromettre l’avenir de Marvel’s Blade, son prochain jeu attendu. Les syndicats tentent encore d’obtenir un repreneur et de prolonger les négociations avant une décision définitive.

Une fermeture d’Arkane Lyon envisagée depuis l’été

Le 16 juillet, la direction d’Arkane a annoncé aux salariés le projet de fermeture du studio. Cette décision s’inscrit dans une réorganisation plus large de Xbox. Le 6 juillet, Asha Sharma, la patronne de Xbox, avait annoncé la suppression d’environ 1 600 postes et l’abandon de plusieurs projets de studios appartenant au groupe.

Rattaché à Microsoft depuis le rachat de ZeniMax en 2021, Arkane Lyon est notamment connu pour Dishonored et Deathloop, deux jeux reconnus à l’international. Mais le studio se retrouve désormais confronté à une possible cessation complète de ses activités.

La procédure française impose aux grands groupes concernés par la fermeture d’un établissement de rechercher un repreneur pendant trois mois. En parallèle, des discussions sont en cours sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui doit définir les mesures d’accompagnement des salariés en cas de licenciement.

Le 13 novembre marque la date prévue de fin de consultation du comité social et économique. D’ici là, Printemps écologique, syndicat représentatif chez Arkane, et le Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV) souhaitent obtenir davantage de temps pour faire aboutir les discussions. Selon le délégué syndical cité par Le Monde, plusieurs pistes de reprise seraient à l’étude, sans qu’aucune issue ne soit confirmée.

De son côté, Microsoft déclare : « Nous continuons d’explorer différentes options pour Arkane dans le cadre de la procédure française de consultation en cours. Nous tenons le comité social et économique ainsi que les salariés informés, et recherchons activement un partenaire pour accompagner la prochaine phase de développement et permettre la commercialisation du projet ».

Le groupe n’a toutefois pas confirmé ni infirmé officiellement le projet de fermeture. Un accord de méthode signé le 24 juillet évoque néanmoins explicitement une cessation totale et définitive des activités, ainsi que le licenciement économique de l’ensemble des salariés.

Les syndicats dénoncent une décision incohérente

Les représentants des salariés contestent la logique économique du projet. Selon le délégué syndical, la fermeture serait en contradiction avec les informations communiquées jusque-là aux représentants du personnel sur la situation du studio. Les syndicats estiment que Microsoft cherche avant tout à réduire ses coûts et à améliorer la rentabilité de ses investissements.

Ils réclament notamment des possibilités de reclassement au sein du groupe et des congés de reclassement adaptés à un marché du jeu vidéo où les perspectives d’embauche seraient actuellement limitées. Printemps écologique n’exclut pas non plus de contester le motif économique de la fermeture devant un tribunal. Une mobilisation plus importante, voire une grève, reste également possible si les négociations n’avancent pas.

Au-delà des emplois, l’avenir de Marvel’s Blade est en jeu. Dévoilé en décembre 2023, ce jeu d’action-aventure est en développement depuis 2022. Selon le délégué syndical, le projet serait proche de la fin de sa production.

Les salariés craignent qu’une fermeture empêche le jeu d’aboutir, avec un coût humain et artistique important. Les syndicats espèrent ainsi sensibiliser les joueurs et mobiliser leur soutien. L’issue dépend désormais des négociations en cours et de la décision que Microsoft prendra à l’issue de la procédure de consultation.