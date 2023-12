Blade : Arkane Lyon adapte la franchise Marvel pour le PC et les Xbox Series

Les rumeurs avaient vu juste. Xbox tient enfin son super-héros Marvel : Arkane Lyon (qui fait partie de l’écurie Bethesda et donc des Xbox Game Studios) a dévoilé aux Game Awards le premier trailer cinématique de Blade ! « Dans Marvel’s Blade, Eric Brooks est le légendaire Daywalker, mi-homme, mi-vampire déchiré entre la société chaleureuse des vivants et le pouvoir puissant des morts-vivants. Issu de Bethesda et Arkane Lyon, le studio qui vous a donné Dishonored et « DEATHLOOP », Marvel’s Blade est un jeu solo mature à la troisième personne se déroulant au cœur de Paris, actuellement en développement et en collaboration avec Marvel Games. » Blade à Paris ? Voilà qui a le mérite d’être original. L’annonce est d’importance pour Xbox et aussi pour le studio Arkane, dont les bijoux Dishonored et Deathloop n’ont pas été des succès à la hauteur de leur réputation. Avec une franchise aussi populaire que Blade cette fois, Arkane pourrait bien toucher le jackpot, et Xbox dans la foulée…



Si aucune séquence de gameplay ne vient ponctuer le trailer, la cinématique fournit des indications sur le style graphique auquel il va falloir s’attendre, et de toute évidence, il faudra compter sur un style graphique plus proche du comics que du photo réalisme, ce qui était d’ailleurs le cas pour Dishonored et Deathloop. Même si Bethesda n’a pas précisé les supports du jeu, Windows Central croit savoir de sources sûres que le titre sera bien une exclusivité console Xbox (dispo aussi sur PC), ce qui est somme toute assez logique. Quant à savoir si Blade finira aussi dans le Game Pass, on peut supposer que Disney demandera de très fortes compensations financières en échange de la disponibilité d’un jeu Marvel AAA dans le service par abonnement. Rien ne dit d’ailleurs que les négociations entre Disney et Xbox/Besthesda soient totalement terminées.