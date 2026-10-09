Résultats : Samsung pulvérise ses records grâce à l’IA et à l’explosion des prix de la mémoire

Samsung Electronics profite à plein régime de la frénésie autour de l’intelligence artificielle. Pour le troisième trimestre 2026, le groupe sud-coréen prévoit un chiffre d’affaires d’environ 195 000 milliards de wons et un bénéfice opérationnel de 107 400 milliards de wons, soit près de 80 milliards de dollars. Sur un an, les progressions atteignent respectivement 126,6 % et 782,5 %.

Les puces mémoire propulsent Samsung vers des sommets

Cette performance spectaculaire repose avant tout sur les semi-conducteurs. L’essor des centres de données dédiés à l’IA entraîne une demande massive pour les mémoires HBM, indispensables aux accélérateurs graphiques, mais également pour la DRAM et la NAND traditionnelles. Une situation qui provoque une pénurie mondiale de mémoire et une forte hausse des prix.

Samsung est donc l’un des principaux fabricants mondiaux de mémoire. Ses livraisons de HBM auraient très fortement progressé au cours du trimestre, tandis que SK Hynix et Micron profitent eux aussi de cette demande exceptionnelle.

La flambée de la mémoire pénalise les smartphones

Cette médaille possède toutefois un revers. La hausse du prix des composants améliore les marges de la division mémoire, mais renchérit parallèlement la fabrication des appareils électroniques. Samsung avait déjà reconnu que la pénurie de RAM avait contribué à augmenter le prix des Galaxy S26.

La division mobile aurait même enregistré une perte supérieure à un milliard de dollars au troisième trimestre. L’activité de fonderie, où Samsung tente de composer avec la crise des composants tout en concurrençant TSMC, resterait également déficitaire.

Ces chiffres demeurent provisoires : Samsung publiera ses résultats détaillés le 29 octobre. Reste à savoir si cette envolée historique peut se prolonger alors que la hausse des prix de la mémoire commence déjà (et enfin !) à ralentir.