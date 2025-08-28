Nvidia continue de surfer sur la vague de l’IA avec des résultats records

Nvidia continue de surfer sur la vague de l’IA

Nvidia a une nouvelle fois confirmé son statut de leader technologique en publiant des résultats financiers impressionnants pour son deuxième trimestre 2025. La firme la plus valorisée au monde a en effet annoncé un chiffre d’affaires de 46,7 milliards de dollars, en hausse de 56 % par rapport à l’an dernier, un score principalement porté par son activité data centers liée à l’intelligence artificielle. À elle seule, cette branche a généré 41,1 milliards de dollars, dont 27 milliards proviennent des puces de nouvelle génération Blackwell. Le bénéfice net s’élève à 26,4 milliards de dollars, soit une progression de 59 %. Évidemment enthousiaste au vu de ces résultats, le CEO Jensen Huang a déclaré : « Blackwell est la plateforme d’IA que le monde attendait. La course à l’IA est lancée, et Blackwell en est le cœur. » Selon lui, les investissements dans les infrastructures IA atteindront entre 3 et 4 trillions de dollars d’ici la fin de la décennie. Nvidia a également mis en avant sa contribution au lancement des modèles open source gpt-oss d’OpenAI, traitant « 1,5 million de tokens par seconde sur un seul système Blackwell GB200 NVL72 ».



Le CEO de Nvidia, Jensen Huang

Des tensions persistantes autour du marché chinois et des perspectives optimistes

Malgré ces chiffres spectaculaires, Nvidia reste confronté à un défi majeur : ses ventes en Chine. L’entreprise a confirmé qu’aucun exemplaire de sa puce H20, pourtant spécialement conçue pour ce marché, n’a trouvé preneur au dernier trimestre. En cause, un contexte géopolitique tendu et une réglementation floue. Depuis l’arrivée de Donald Trump à la présidence, les exportations vers la Chine sont de nouveau autorisées, mais ces dernières sont soumises à une taxe de 15 % reversée au Trésor américain, un mécanisme que certains juristes qualifient d’« abus de pouvoir inconstitutionnel ». Face à ces incertitudes, la directrice financière Colette Kress a admis la situation : « Bien qu’un certain nombre de nos clients chinois aient récemment obtenu des licences, nous n’avons expédié aucun H20 sur cette base. » Pékin a d’ailleurs officiellement découragé ses entreprises locales d’utiliser les technologies de Nvidia, ce qui a poussé le groupe à suspendre la production du H20. Malgré les difficultés sur le territoire chinois, Nvidia anticipe un chiffre d’affaires de 54 milliards de dollars au troisième trimestre, une prévision qui n’intègre même pas de ventes en Chine, confirmant la solidité de sa croissance hors marché chinois.