Switch 2 : Nintendo dit ne pas prévoir une nouvelle hausse de prix

Bonne nouvelle pour les futurs acheteurs de la Switch 2 : Nintendo dit ne pas envisager d’augmenter une nouvelle fois le prix de sa console. Son président Shuntaro Furukawa a confirmé cette position après la présentation des résultats financiers trimestriels de l’entreprise, malgré les tensions persistantes sur le marché de la RAM.

Selon Reuters, le président de Nintendo a expliqué que la situation concernant les composants de mémoire n’avait pas connu de changement majeur. Il a également assuré que Nintendo était en mesure de sécuriser des quantités suffisantes pour poursuivre la production de ses consoles. Dans ces conditions, l’entreprise ne prévoit pas de modifier à nouveau le prix de la Switch 2.

Cette déclaration intervient quelques mois après une première hausse tarifaire décidée par Nintendo. Annoncée en mai, elle est entrée en vigueur le 1er septembre en Europe, aux États-Unis et au Canada. En France, le prix est ainsi passé de 469,99 à 499,99 euros, soit 30 euros supplémentaires. Aux États-Unis, l’augmentation a atteint 50 dollars, avec un nouveau prix de 499,99 dollars.

Nintendo avait alors invoqué plusieurs changements durables des conditions du marché. La hausse du prix des composants, notamment de la RAM, ainsi que l’évolution des taux de change figuraient parmi les facteurs pris en compte. La situation était devenue suffisamment contraignante pour que le constructeur décide de répercuter une partie de ses coûts sur le prix de vente de ses consoles.

La pénurie de RAM liée à l’intelligence artificielle reste un problème

Le marché des composants de mémoire reste sous pression, notamment en raison des besoins considérables des data centers dédiés à l’intelligence artificielle. Les fabricants privilégient de plus en plus les composants destinés à ces infrastructures, particulièrement rentables, ce qui contribue à la hausse des prix et aux difficultés d’approvisionnement dans d’autres secteurs.

La situation touche également la chaîne d’approvisionnement des jeux physiques de Nintendo. Macronix, un fournisseur de mémoires ROM utilisées pour les cartouches pour les jeux Switch, a annoncé vouloir progressivement abandonner cette activité pour se concentrer sur les mémoires destinées aux data centers. Un signe supplémentaire des changements qui traversent actuellement l’industrie des semi-conducteurs.

Pour Nintendo, la situation reste donc maîtrisable à court terme. Mais Shuntaro Furukawa n’a pas garanti que les tarifs resteraient inchangés indéfiniment. Sa déclaration reflète la stratégie actuelle de l’entreprise qui estime pouvoir absorber les tensions sur les composants sans imposer une nouvelle augmentation aux joueurs. Une éventuelle dégradation du marché pourrait toutefois conduire le constructeur à revoir sa position.