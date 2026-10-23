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Panne d’Orange : une remise de 10 euros sur la facture est possible

3 min.
23 Oct. 2026 • 17:01
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La grosse panne d’Orange qui a eu lieu le 21 octobre 2026 a privé les clients de l’opérateur historique et de Sosh de réseau. Il a déjà annoncé doubler le quota Internet pour s’excuser, mais il se trouve qu’il est aussi possible d’avoir un dédommagement financier sous la forme d’une remise de 10 euros sur la facture.

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Autant Orange a annoncé que le fait de doubler le quota Internet le temps d’un mois était automatiquement disponible pour les abonnés, autant la remise sur la facture doit être réclamée.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont indiqué avoir contacté le service client d’Orange ou Sosh et avoir pu obtenir une remise pour leur prochaine facture. Le montant varie selon les clients et ceux avec un forfait Orange semble mieux logés que les personnes avec un forfait Sosh. Certains ont eu le droit à 10 euros, d’autres ont eu 2 euros et d’autres encore ont eu 1 euro de remise. L’ancienneté, le prix du forfait d’origine et d’autres éléments jouent sur le montant de la remise.

Comment obtenir une remise sur sa facture Orange/Sosh après la panne

Comme dit précédemment, ce dédommagement financier n’est pas automatique et il faut soi-même le réclamer. Si vous êtes un client Orange, vous pouvez contacter le service client par téléphone au 3900 ou bien le faire depuis l’espace client ou l’application Orange et moi. Si vous avez un forfait Sosh, il faut se tourner vers l’assistance en ligne et demander à parler à un conseiller humain au lieu du chatbot par défaut.

Il ne reste plus qu’à expliquer que le fait d’avoir deux fois plus d’Internet ne vous intéresse pas parce que ça ne vous sera pas utile et de demander un dédommagement financier. Le conseiller va alors effectuer une remise sur votre prochaine facture. Le montant maximum semble bien être 10 euros.

Pour rappel, la panne d’Orange du 21 octobre 2026 a débuté aux alentours de 11h20 et s’est terminée dans la soirée.

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