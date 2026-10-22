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Panne d’Orange : l’opérateur annonce un geste commercial aux clients

2 min.
22 Oct. 2026 • 16:13
8

Orange a de nouveau pris la parole après la fin de la panne de son réseau qui a eu lieu le 21 octobre, annonçant faire un geste commercial à ses clients. Mais ne vous attendez pas à un dédommagement sous forme d’une baisse de prix sur la facture.

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Le dédommagement d’Orange : deux fois plus d’Internet

La panne de réseau qui a touché les clients d’Orange et Sosh a débuté hier aux alentours de 11h30 et s’est terminée dans la soirée. L’opérateur explique que cet incident technique a eu lieu sur un équipement de son nouveau cœur de réseau qui a impacté une partie de ses abonnés. Il précise bien que ce n’est pas en lien avec les failles critiques liées au PHP. Un autre élément intéressant est qu’Orange dit que « la cause n’est pas encore comprise ».

Vient maintenant le dédommagement pour les clients Orange et Sosh. L’opérateur annonce qu’il va doubler le quota Internet des abonnés touchés par la panne pendant un mois à compter du prochain renouvellement de leur forfait. Ainsi, si vous avez un forfait avec 50 Go, vous aurez le droit à 100 Go lors du renouvellement. Si vous avez 100 Go, vous aurez 200 Go. Si vous avez 150 Go, vous aurez 300 Go, etc.

Est-ce un dédommagement suffisant ? Oui et non. C’est surtout Orange qui est le gagnant dans l’histoire, puisqu’il s’agit d’un cadeau « gratuit » pour lui. En effet, la consommation moyenne des Français est de 19,3 Go par mois selon l’Arcep, le régulateur des telecoms. Autant dire qu’avoir deux fois plus de quota Internet ne va servir à rien pour l’extrême majorité des abonnés, sauf éventuellement ceux qui ont un tout petit forfait. En tout cas, Orange n’aura rien à débourser parce que les Go offerts ne seront pas utilisés dans la plupart des cas.

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Panne chez Orange/Sosh : un incident touche la 4G et la 5G

8 commentaires pour cet article :

  • Hlzni78
    22 Oct. 2026 • 16:17
    Mdr j’ai un forfait à 501GO … 😂
  • Kyles94
    22 Oct. 2026 • 16:21
    Ils veulent que je fasse quoi avec 400 go ? Sérieux ? 🤦. J’en dépense même pas 40 par mois en général …
  • Sasuke662
    22 Oct. 2026 • 16:34
    Pffff…pas content du tout 😐 j’en ai 350..alors quoi je passe à 700? Sauf que chez moi je suis en Wifi vue que je capte pas donc dans le mois…aller j’en dépense 20? … je vais aller en magasin et demander une baisse de facture c’est légal donc demander ! Surtout si vous avez perdu une journée de travaille si vous travailler avec votre tel ou si vous êtes une personne handicapé qui a besoin d’être joignable H24 donc voilà voilà !
  • Bobo
    22 Oct. 2026 • 18:57
    Et puis bon c’est bien beau de proposer plus de data mais il faut pouvoir l’utiliser ^^ ce qui était pas le cas hier 🤪

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