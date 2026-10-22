Panne d’Orange : l’opérateur annonce un geste commercial aux clients

Orange a de nouveau pris la parole après la fin de la panne de son réseau qui a eu lieu le 21 octobre, annonçant faire un geste commercial à ses clients. Mais ne vous attendez pas à un dédommagement sous forme d’une baisse de prix sur la facture.

Le dédommagement d’Orange : deux fois plus d’Internet

La panne de réseau qui a touché les clients d’Orange et Sosh a débuté hier aux alentours de 11h30 et s’est terminée dans la soirée. L’opérateur explique que cet incident technique a eu lieu sur un équipement de son nouveau cœur de réseau qui a impacté une partie de ses abonnés. Il précise bien que ce n’est pas en lien avec les failles critiques liées au PHP. Un autre élément intéressant est qu’Orange dit que « la cause n’est pas encore comprise ».

Vient maintenant le dédommagement pour les clients Orange et Sosh. L’opérateur annonce qu’il va doubler le quota Internet des abonnés touchés par la panne pendant un mois à compter du prochain renouvellement de leur forfait. Ainsi, si vous avez un forfait avec 50 Go, vous aurez le droit à 100 Go lors du renouvellement. Si vous avez 100 Go, vous aurez 200 Go. Si vous avez 150 Go, vous aurez 300 Go, etc.

Est-ce un dédommagement suffisant ? Oui et non. C’est surtout Orange qui est le gagnant dans l’histoire, puisqu’il s’agit d’un cadeau « gratuit » pour lui. En effet, la consommation moyenne des Français est de 19,3 Go par mois selon l’Arcep, le régulateur des telecoms. Autant dire qu’avoir deux fois plus de quota Internet ne va servir à rien pour l’extrême majorité des abonnés, sauf éventuellement ceux qui ont un tout petit forfait. En tout cas, Orange n’aura rien à débourser parce que les Go offerts ne seront pas utilisés dans la plupart des cas.